Coesione e Pnrr, confronto con i sindacati 

Confronto tra governo e parti sociali sulla riforma della politica di coesione e insediamento del tavolo tecnico per efficientare i programmi di investimento e sanare gli squilibri territoriali. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ha convocato i rappresentanti di Cigl, Cisl, Uil, Ugl Confsal, Cisal e Usb per illustrare le linee guida della Politica di coesione contemplate nell’ambito della riforma inserita nel Pnrr. Subito dopo il ministro ha proceduto all’insediamento del gruppo tecnico di lavoro con le amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi, con l’invito a partecipare anche ad una rappresentanza della Commissione europea.

«Diamo una valutazione positiva del confronto», scrive in una nota il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga. «In particolare - sottolinea - registriamo la disponibilità del ministro rispetto alle nostre sollecitazioni, orientate ad ottenere un pieno coinvolgimento ed una collaborazione fattiva delle parti sociali, ed in particolare del Sindacato, su tutte le tappe del programma di lavoro che il ministro stesso ci ha illustrato, ovvero l’attuazione del Pnrr recentemente rimodulato».

RIPRODUZIONE RISERVATA