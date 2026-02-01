Coenen, gemelli vincenti 

Alghero. Sotto il segno della Ktm e dei gemelli. Nasce così la stagione internazionale del motocross 2026, che ha preso il via ieri ad Alghero. Nel primo round degli Internazionali d'Italia, corso sul circuito sabbioso del Lazzaretto, i piloti della casa austriaca conquistano le tre classi in programma, 125, Mx2 e la regina Mx1. E, dominio nel dominio, due delle tre gare finiscono in Belgio, a casa dei gemelli Coenen (alfieri del Red Bull Ktm Factory Team): Lukas trionfa nella Mx1 (davanti al pluricampione del mondo Tim Gajser), aggiudicandosi le due gare in programma, mentre in Mx2, è Sasha a timbrare la doppietta. In 125, l'austriaco Moritz Ernecker da la vittoria al Rookie Team ufficiale della Ktm. Nella stessa classe, al via anche l'olbiese Samuele Piredda, 20esimo in gara1 e 22esimo in gara2 (caduto mentre era 19°), per una complessiva 26ª piazza finale.

La manifestazione firmata Off Road Pro Racing e organizzata da Motoclub Versilia Corse con il supporto di Regione Sardegna, Comune e Fondazione Alghero, si è svolta su tracciato tecnico che, giro dopo giro, si è modificato, impegnando i 118 piloti e mezzi in gara, messi a dura prova in questa prima uscita di stagione, condita da un meteo incerto, che non ha comunque rovinato la festa ai 2mila appassionati presenti. La Federazione Motociclistica come sempre attenta a tutto il movimento, si è dichiarata molto soddisfatta di questa prima prova degli Internazionali, che si concluderanno con la seconda tappa in programma domenica a Mantova.



Mx1 Gara1 : 1) L. Coenen (Bel), Ktm, in 29’32”166; 2) Adamo (Ita), Ktm, a 29”099; 3) Oriol (Spa), Ktm, a 50”921. Gara2 : 1) Lukas Coenen in 29’50”696; 2) Gajser (Slo), Yamaha, a 19”991; 3) Forato (Ita), Fantic, a 36”894. Classifica di giornata : 1) L. Coenen 50 punti; 2) Gajser 38; 3) Oliver 38; 4) Forato 34; 5) Guadagnini 34.

Mx2 Gara1 : 1) S. Coenen (Bel), Ktm, in 30’47”740; 2) Zanchi (Ita), Ducati, a 19”095; 3) Langenfelder (Ger), Ktm, a 38”998. Gara2 : 1) S. Coenen in 30’09”170; 2) Langenfelder a 21”780; 3) Valk (Ola), Tm, a 33”360. Classifica di giornata : 1) Sasha Coenen 50 punti; 2) Langenfelder 42; 3) Zanchi 37; 4) Reisulis 34; 5) Smulders 34.

125 Gara1 : 1) Ernecker (Aus), Ktm, in 24’29”878; 2) Uccellini (Ita), Tm, a 43”029; 3) Ziemer (Svi), Ktm, a 46”382. Gara2 : 1) Ernecker in 26’08”350; 2) Thorius (Dan), Fantic, a 22”038; 3) Ziemer a 22”686. Classifica di giornata : 1) Ernecker 50 punti; 2) Ziemer 40; 3) Pini 32; 4) Assini 29; 5) Utech 28; 26) Piredda 1.

