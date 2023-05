Codici quantistici, il software del Crs4  

Sarà in grado di rendere più semplice l’uso di codici quantistici multipiattaforma, l’analisi e la comparazione dei risultati ottenuti su elaboratori basati su differenti tecnologie, come superconduttori, ioni intrappolati, atomi neutri, simulatori, il software “Qcra - Quantum computing run assistant”. Il marchio è stato depositato a livello internazionale dal Crs4, il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna.

Il gruppo di lavoro che si occupa di queste attività è composto dalla dirigente Lidia Leoni, dal tecnologo Carlo Podda, dalle ricercatrici Giuliana Siddi e Erminia Leonardi e dal ricercatore Lorenzo Pisani.

L’obiettivo

Nello specifico, questo software potrà inviare dei codici quantistici con un’interfaccia unica, modulare e adattabile, su simulatori e computer quantistici disponibili in loco, oltre che su delle piattaforme geograficamente distribuite. L'obiettivo è di agevolare il lavoro dei programmatori, che si confrontano con linguaggi e risorse di calcolo differenti tra loro. Il “Qcra” potrà eseguire una raccolta avanzata di parametri che permetteranno di valutare l’attendibilità del risultato prodotto e, a quel punto, di scegliere la risorsa computazionale più idonea per il problema scientifico-tecnologico trattato.

Giacomo Cao, amministratore unico del Crs4, spiega che «un computer quantistico sfrutta alcune delle proprietà uniche della fisica quantistica e consente di risolvere problemi estremamente complessi anche per gli attuali supercomputer in campi quali intelligenza artificiale, sicurezza informatica, ricerca su nuovi materiali e farmaci innovativi, genomica e proteomica». Cao auspica, inoltre, che si possa «disporre nel più breve tempo possibile di una macchina quantistica allo stato dell’arte che ci permetterebbe di diventare uno dei Centri più performanti a livello internazionale su questa tematica».

La ricerca

Per il presidente della Regione Christian Solinas «la Sardegna, con l’importante lavoro svolto dal Crs4 e con tutti gli altri progetti in alta tecnologia che la vedono protagonista, conferma ancora una volta la volontà di incidere sempre di più nella ricerca e nello sviluppo scientifico e tecnologico a livello regionale, nazionale e internazionale».