Codice stradale, rivoluzione alla guida 

Le strade italiane sono pronte a cambiare. Di nuovo. Il Codice della circolazione 2024 voluto dal governo Meloni modifica infatti le regole allentando la stretta sugli autovelox, ma intervenendo però in maniera più pesante anche sulle sanzioni da applicare contro chi usa il telefono alla guida, chi non allaccia le cinture di sicurezza e chi si mette al volante sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.

Mano pesante

Oltre allo stop agli autovelox selvaggi, già annunciato ieri sul nostro giornale, le novità più succose riguardano le sanzioni frequenti ai danni degli automobilisti, prima fra tutte la guida in stato di ebbrezza. Fermo restando le linee per chi si mette al volante con qualche bicchiere di troppo in corpo, a cambiare saranno le stangate sui recidivi. Il Governo ha inserito tra gli obblighi per chi è stato già colpevole di ubriachezza alla guida il divieto di circolazione senza l' alcolock, un dispositivo connesso al sistema di avviamento dell'auto, capace di registrare il tasso alcolemico soffiandoci dentro. Le spese per l’installazione saranno a carico del guidatore.

Sui limiti di velocità, stretta per le violazioni in ambito urbano: chi li supera in città per due volte nell’arco di un anno sarà multato fino a 1.084 euro con sospensione della patente per un periodo da 15 a 30 giorni.

Ritiro settimanale

Il codice sarà più duro anche con chi deciderà di usare il cellulare alla guida o non allaccerà le cinture di sicurezza. Un’infrazione tanto frequente quanto pericolosa che per questo motivo potrà prevedere anche la “sospensione breve” della patente da 7 a 15 giorni.

Tra i punti più interessanti del nuovo codice spuntano inoltre le regole per gli ingressi in Ztl e neopatentati. Questi ultimi potranno acquistare auto di potenza fino a 75 kw (prima era 55) per i primi tre anni (invece che uno solo). Per questo tipo di violazioni la multa è tra 165 e 660 euro più la sospensione della patente fino a otto mesi.

Infine il transito non consentito nelle Zone a traffico limitato, tema caldo per molti centri della Sardegna, che garantirà attenuanti. Chi infrange il divieto di ingresso non potrà ricevere più di una multa nell’arco dello stesso giorno e ci sarà maggiore tolleranza in merito al tempo di permanenza, soprattutto in occasioni di rallentamenti dovuti al traffico o eventi straordinari.

