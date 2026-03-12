Codice rosso, pensionato arrestato due volte  

Scatta il codice rosso per un pensionato, arrestato due volte dai carabinieri del Marghine. Protagonista un settantasettenne di Silanus.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto dal Tribunale di Oristano.

L’indagato, una prima volta, è stato sorpreso nell’abitato di Silanus a meno di 500 metri dalla dimora del fratello. L’intervento dei carabinieri è stato richiesto dai familiari dell’uomo.

I militari di Silanus hanno proceduto all’arresto.

Tuttavia, a distanza di pochi giorni il pensionato ha deciso nuovamente di presentarsi a Silanus, violando il divieto e i suoi precedenti guai. Si è così avvicinato ancora e troppo, secondo le disposizioni, all’abitazione della persona offesa.

L’epilogo per lui è stato lo stesso: dopo poco, il pensionato è stato rintracciato dai carabinieri di Silanus che lo hanno accompagnato a casa, agli arresti domiciliari.

Questa volta il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione giornaliero dai carabinieri di Bortigali.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari.

