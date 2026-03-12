VaiOnline
Silanus.
13 marzo 2026 alle 00:36

Codice rosso, pensionato arrestato due volte  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scatta il codice rosso per un pensionato, arrestato due volte dai carabinieri del Marghine. Protagonista un settantasettenne di Silanus.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto dal Tribunale di Oristano.

L’indagato, una prima volta, è stato sorpreso nell’abitato di Silanus a meno di 500 metri dalla dimora del fratello. L’intervento dei carabinieri è stato richiesto dai familiari dell’uomo.

I militari di Silanus hanno proceduto all’arresto.

Tuttavia, a distanza di pochi giorni il pensionato ha deciso nuovamente di presentarsi a Silanus, violando il divieto e i suoi precedenti guai. Si è così avvicinato ancora e troppo, secondo le disposizioni, all’abitazione della persona offesa.

L’epilogo per lui è stato lo stesso: dopo poco, il pensionato è stato rintracciato dai carabinieri di Silanus che lo hanno accompagnato a casa, agli arresti domiciliari.

Questa volta il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione giornaliero dai carabinieri di Bortigali.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 