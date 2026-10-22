Codice Rosso, la conferenza al Centro Lilliu  

La prevenzione della violenza di genere, la piena attuazione del Codice Rosso e gli strumenti concreti di sostegno per le vittime sono stati al centro dell’incontro che si è svolto ieri nel Centro culturale “Giovanni Lilliu” di Barumini.

Presenti tutti i Prefetti dell’Isola, i comandanti provinciali dei carabinieri della Sardegna, l’ex prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo. Dopo i saluti del comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, generale di Brigata Francesco Rizzo, l comandante provinciale, generale Luigi Grasso, ha illustrato l’andamento del fenomeno nell’Isola, sottolineando l’importanza di denunciare e lo straordinario impegno che le stazioni dell’Arma quotidianamente mettono in campo per prevenire e contrastare il fenomeno. Particolare rilievo è stato dato alla delicatezza della fase di emersione del trauma e all’importanza dell’ascolto qualificato garantito dalle forze dell’ordine e dai presidi operativi sul territorio, indispensabili per offrire accoglienza, sicurezza e protezione.

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