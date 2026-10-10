Codice rosso, giudici e Arma in prima fila 

Sinergia istituzionale, celerità d’intervento e rete di protezione per le vittime vulnerabili: questi i temi al centro della conferenza dedicata all’approfondimento della normativa sul Codice Rosso e alla tutela degli orfani speciali, i minori vittime collaterali di reati domestici e di genere. L’evento si è tenuto venerdì al centro “Giovanni Lilliu” di Barumini, con la partecipazione della Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Maria Beatrice Zanotti, e i rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, protagonisti di un tavolo mirato a rafforzare la cooperazione tra Magistratura e Forze dell’Ordine territoriali. In apertura il saluto del Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Generale di Brigata Luigi Grasso, che ha sottolineato l’importanza del confronto, la delicatezza della materia trattata e il costante e quotidiano impegno dell’Arma.

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