Codice di condotta: niente alcol e droga 

I dipendenti della neonata Provincia dell’Ogliastra non possono essere o trovarsi consapevolmente in stati di dipendenza per effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. È una delle regole inserite nel codice di comportamento entrato in vigore nei giorni scorsi. Sono ventisei gli articoli che definiscono i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che le risorse umane a libro paga dell’ente sono tenuti a osservare. Alle consuete regole di correttezza e trasparenza, decantate nei regolamenti nazionali, la Provincia presieduta da Alessio Seoni integra alcuni principi. All’articolo 6 si chiariscono eventuali compensi o regali di cui potrebbero beneficiare tecnici, impiegati e operai: «Il dipendente - recita la norma - non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, salvo quelli d’uso di modico valore, nell’importo massimo di 150 euro, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali».

Nella sfera dei rapporti privati la Provincia è altrettanto chiara: «Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente - osserva l’ente provinciale - non sfrutta né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’ente, compresi comportamenti extralavorativi di rilievo penale che per la loro specifica gravità possono incidere sul rapporto fiduciario con l’ente». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA