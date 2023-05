Codice della strada, una telecamera contro i trasgressori 

Saranno le telecamere a sorvegliare l'incrocio tra via Gramsci, via Satta, via Umbria e via Costituente. Inizia oggi l'installazione dell’impianto di rilevamento automatico delle violazioni per il transito con semaforo rosso.

La scelta del luogo non è assolutamente casuale. Poco meno di due anni fa proprio in quel incrocio, a causa di un incidente, perse la vita Beatrice Arru, una ragazza di appena sedici anni. Quella tragedia scosse tutta la città e l’amministrazione ha scelto di dare un segnale forte. «L’esigenza di attivare il sistema automatico di controllo – dice il sindaco Pietro Morittu – è sorto, anche su sollecitazione dei cittadini, dalla necessità di garantire la sicurezza stradale e prevenire possibili eventi infortunistici». Terminato il posizionamento seguiranno le verifiche funzionali di collaudo e l'entrata in funzione è prevista per la fine di maggio, prima decade di giugno. Gli automobilisti saranno informati della novità attraverso la dovuta segnaletica. Dopo questa prima sperimentazione le videocamere saranno posizionate anche in altri incroci al fine di garantire maggiore sicurezza per pedoni e autisti.