Codice della strada, scontro Vasco-Salvini 

Vasco Rossi provoca, Matteo Salvini lo sfida, il rocker risponde. Le regole del nuovo codice della strada innescano un scontro tra il musicista e il vicepremier. Il tema del duello a distanza è il riferimento alle droghe: «Il ministro ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni», ha attaccato ieri sui social il Blasco.

Botta e risposta

In mattinata è arrivata la replica di Salvini, a margine del congresso della Lega lombarda: «Lo adoro come cantante. Tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti». Controreplica di Rossi: «Sono vicino anch'io (come tutti) ai parenti delle vittime di incidenti stradali causate da ubriachi o drogati al volante. Ma la nuova legge di Salvini non salva nessuna vita. Punisce e arresta chi, perfettamente lucido al volante, può avere assunto cannabis o addirittura fumo passivo, anche nei giorni precedenti al momento della guida. Questo è fare propaganda sulla pelle delle persone e perseguitare una minoranza che non può difendersi. Io odio i bulli!».

RIPRODUZIONE RISERVATA