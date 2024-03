Codice della strada, primo sì e polemiche 

Per il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è «una bella giornata», per i parenti delle vittime è «una giornata triste» perché «questa riforma rappresenta un passo indietro per la tutela della vita umana». Parte fra le polemiche il nuovo Codice della Strada, approvato dalla Camera dei Deputati con 163 voti favorevoli e 107 contrari prima del necessario passaggio al Senato.

Freno agli autovelox

Il «sì convinto della Lega», dice la relatrice Elena Maccanti, arriva su un testo che «prevede più controlli, più educazione stradale, più rigore». Tolleranza zero su chi guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, chi guida col telefonino in mano rischia fino a mille euro di multa e la sospensione della patente se recidivo. Ma è polemica accesissima sulle novità in tema di autovelox: chi prende più multe nel giro di un’ora, nello stesso tratto stradale e di competenza dello stesso ente, paga una sola sanzione, quella più grave aumentata di un terzo.

«Temi trascurati»

Il M5S, con Luciano Cantone, accusa: «State strizzando l’occhio ai vari Fleximan, state dicendo al cittadino che può correre e accelerare impunemente per 50 minuti dopo la prima multa». E il Pd, con Andrea Casu, boccia «una norma che guarda al passato e non al futuro della mobilità, non raccoglie l’appello dei familiari delle vittime sulla strada a mettere la sicurezza al primo posto, non affronta i temi della velocità, della disattenzione e del rispetto delle regole».

Il no ai 30 all’ora

Nel nuovo testo è secco il no alle aree urbane a 30 chilometri orari, e si allargano le maglie delle auto a grossa cilindrata che possono guidare i neopatentati. Un impianto normativo che è «un passo indietro per la tutela della vita umana» per Paolo Pozzi e Angela Bedoni, genitori di Lucia, investita e uccisa a 17 anni a Melegnano, nel Milanese, fra i protagonisti di una mobilitazione dei parenti delle vittime per lo “Stop al codice della strage”. E la polemica infuria anche su bici e monopattini, con un aumento delle piste ciclabili e l’obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza, ma anche l’obbligo di targa, casco e assicurazione per i monopattini ma non per le bici. Un mix che fa dire a Francesca Ghirra (Alleanza Verdi e Sinistra) che «le nuove norme inaugurano le “strade insicure” e individuano “i nemici” nelle bici e nella micro mobilità».

