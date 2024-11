Codice della strada, ok tra le polemiche 

La riforma del Codice della strada passa anche davanti al Senato e diventa legge. L'approvazione definitiva del provvedimento, fortemente voluto dalla Lega e dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è stata accolta con soddisfazione dai banchi della maggioranza e dal governo.

Critiche invece le opposizioni e alcune associazioni di categoria, che esprimono forti dubbi sulla misura. Al centro delle polemiche, la stretta sui monopattini, le nuove norme sugli autovelox e sulla definizione delle zone Ztl, e sui controlli per la guida sotto effetto di stupefacenti.

Sit-in

E mentre arriva l'ok al testo, a pochi metri da Palazzo Madama, un flash mob di ciclisti attacca una riforma «ostile alla mobilità sostenibile». «Non è un omaggio alle vittime della strada», protestano una cinquantina di manifestanti. Di tutt'altro avviso, il vicepremier e leader della Lega. Per Salvini, la riforma è «frutto di un lungo confronto durato più di un anno con associazioni, enti locali, realtà dell'automotive ed esperti, con un obiettivo comune: ridurre le stragi sulle strade italiane».

Il testo della legge delega è rimasto bloccato al Senato per mesi. Oggetto di un aspro scontro tra Forza Italia, che avrebbe voluto proporre modifiche sostanziali, e la Lega, incline invece ad accelerare l'approvazione evitando il doppio passaggio alla Camera. Ora, dopo i ripetuti annunci del vicepremier, la riforma passa con il plauso di tutta la maggioranza. Per Salvini, il provvedimento porterà «più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazione stradale vera».

Critiche

Dalle opposizioni, invece, piovono le critiche. Il Pd accusa «un Governo dalla visione miope e anacronistica, che allenta le regole per i veicoli a motore e restringe quelle per la mobilità sostenibile». Il M5s attacca sia «l'obbrobrio delle sanzioni cumulative relative agli autovelox», sia la norma sui monopattini «messi fuorilegge con problemi fatali per la neonata filiera».

Iv si scaglia contro le decisioni sulle Ztl e sulle zone a 30 all'ora, che limiterebbe gli enti locali. E Avs incalza: «il Governo ostacola la creazione di Ztl e aree ciclabili, ignorato il dolore dei familiari delle vittime». Mentre Più Europa punta il dito sui controlli per la guida sotto effetto di stupefacenti. «Basterà risultare positivi al tampone salivare, il problema è che sostanze come la cannabis sono rintracciabili anche a distanza di una settimane. La stretta viene trasformata in sostanza in un divieto a usare qualsiasi farmaco».

Associazioni

Da utenti e consumatori, pareri contrastanti. Giudizio positivo di Aci, Conftrasporto e delle autoscuole Confarca. L'Asaps, associazione amici Polizia stradale, parla invece di «riforma in chiaroscuro». Sotto accusa le norme sul sorpasso dei ciclisti, ma non solo. C'è un «ulteriore indebolimento nel contrasto al superamento dei limiti di velocità», incalza l'associazione. Critica anche la Federazione italiana ambiente e bicicletta. Assoutenti, guardando all'obbligo di assicurazione per i monopattini, teme «una stangata per consumatori». A evidenziare il «rischio salasso» è anche il Codacons, che aggiunge: «senza controlli, le sanzioni restano lettera morta».

