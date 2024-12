Codice della strada, flop al debutto 

Il ragazzino adolescente che a mezzogiorno impenna sul monopattino in via XX Settembre, senza indossare il casco (che è già obbligatorio per tutti), sembra un caso isolato. Girando a Cagliari nel giorno in cui entrano in vigore il nuovo codice stradale si scopre invece che è solo la punta dell’iceberg: in piazza Yenne l’uomo delle consegne utilizza il monopattino (senza casco, neanche a dirlo) per trasportare buste e pacchi, in via Roma, all’ora di pranzo in mezzo al traffico causato dall’ingresso allo stadio per la partita del Cagliari, sono tanti che utilizzano il cellulare e iniziano a telefonare, messaggiare, o fare video da postare poi sui social. Eppure rischiano multe fino a 1.400 euro e, in alcuni casi, la sospensione della patente da 7 a 15 giorni. «Neanche fermi al semaforo si può?», domanda una signora ferma davanti al palazzo del Municipio in attesa del verde. Poi ci sono gli amanti della velocità: in viale Colombo, sull’Arginale, in via Lungosaline, in viale Ferrara, la media non scende (quasi) mai sotto i 100 chilometri orari. Infine quelli che “bruciano” il rosso ai semafori?. Il record, ieri mattina, è di due auto, una dopo l’altra, in via Bacaredda.

Il test

Pur non essendo proprio indifferenti alle novità introdotte dal codice («ci costringe a essere giustamente più attenti», ripetono tutti), alla fine, quando vanno in strada, i cagliaritani non sembrano preoccuparsi più di tanto dell’inasprimento delle sanzioni. Almeno così è nel giorno del debutto delle novità. C’è, infatti, chi continua a premere sull’acceleratore, chi sul un monopattino va contromano, chi utilizza lo smartphone mentre guida. «Finora», cioè fino alle 19 di ieri, «sembra un giorno come tutti gli altri, senza violazioni nuove per l’inasprimento delle sanzioni», dice il comandante della Polizia locale di Cagliari Gianbattista Marotto. Un sabato di ordinaria amministrazione, quindi. Che a Cagliari, significa, in media, oltre 150 multe ogni giorno. «Per il momento registriamo violazioni in linea come tutti i giorni, vedremo nei prossimi giorni come la nuova normativa inciderà».

Vizi e (poche) virtù

I numeri di chi tiene una mano sul volante e l’altra sul cellulare o di chi viaggia in monopattino senza casco si ripetono pressoché identici, sia nelle strade del centro che in quelle più periferiche, come in via Is Mirrionis. Il verdetto, in tutti i casi, piazza senza alcun dubbio l'abitudine di utilizzare il telefonino alla guida in cima ai vizi principali commessi tra le strade della capoluogo sardo. Nonostante la mini sospensione della patente riguardi tutti coloro che hanno meno di 20 punti. E non sono pochi. «La sospensione breve della patente per l’uso del cellulare è in sè una corretta previsione, inspiegabilmente, però, è stata prevista solo per chi ha meno di 20 punti», dice Michele Vacca, vicepresidente Ami, associazione motociclisti incolumi. «Restano le criticità, portate anche dalla nostra associazione, come la sanzione per chi percorre una rotatoria in controsenso in città, che resta di 42 euro e senza decurtazione di punti.

La sera, complice lo shopping natalizio, il traffico aumenta e i comportamenti non cambiano. Anzi. In piazza Matteotti c’è la solita fila del fine settimana per la ricerca di un parcheggio. Si vede di tutto: auto che freano all’improvviso dopo aver sollevato lo sguardo dal cellulare, doppie file, monopattini che sbucano dappertutto e nessuno col casco. Ma in fondo ieri era solo il primo giorno. ( ma. mad. )

