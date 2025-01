Codice della strada, è psicosi da multe: «Calo degli alcolici» 

Il bicchiere mezzo pieno ha smesso di essere una metafora. Con il nuovo Codice della strada, i cagliaritani hanno scoperto lo spauracchio da multe. Una psicosi certificata da bar e ristoranti: la paura di restare senza macchina prevale sul piacere della beozia, «le vendite sono in calo». Questo sebbene sul consumo di alcolici le novità reali siano pochissime e riguardino unicamente i recidivi, in questo caso sì con inasprimento delle sanzioni.

Variano le abitudini

Al Barcellona della Marina, Sandro Mascia passa in rassegna la serata tipo. «In un tavolo da quattro – spiega il proprietario dello storico bar “nato” seuese – si faceva un giro a testa». E l’ultimo era la staffa. Un grande classico. Adesso, con le nuove regole in vigore dal 14 dicembre – «dopo il primo calice ci si ferma». Certo, «a meno di un’uscita a piedi che non espone nessuno ai rischi di un controllo».

Le norme

Eppure le tabelle ministeriali che decretano – o meno – lo stato di ebbrezza sono uguali a prima. Allo stesso modo le multe, tranne qualche lieve variazione pecuniaria. Per cui quando si viene sorpresi molto ubriachi alla guida, cioè con oltre 1,5 grammi di alcol per litro, il reato è grave oggi come allora. E all’ammenda – non meno di 1.500 euro sino a un massimo di 6mila – bisogna aggiungere l’arresto da sei mesi a un anno, così come la sospensione della patente da dodici a ventiquattro mesi. Le sanzioni pecuniare raddoppiano quando si causa un incidente. O aumentano di un terzo se il reato è commesso tra le 22 e le 7. Per essere in regola non bisogna superare la quota di 0,5 grammi per litro.

Consumi contenuti

A confermare la tendenza sulla psicosi da salasso, è anche Maurizio Dedoni che nello stesso quartiere fronte porto ha costruito, insieme alla famiglia, un impero della ristorazione. «Dagli over trenta in su – racconta – il timore delle sanzioni ha preso il sopravvento». A monte una visione distorta: «A sentire quello che raccontano i clienti, c’è la convinzione di uno inasprimento delle sanzioni». Sta di fatto che «da noi le vendite di birre e vino sono diminuite».

Il grande tabù

E se l’alcol è socialmente sdoganato, quindi se ne parla liberamente – per intenderci: la dipendenza di chi beve è considerata meno grave rispetto al consumo di droghe –, diverso è l’approccio verso chi fa uso di cocaina ed eroina. Il ritocco al Codice della strada ha in qualche modo cavalcato questo dualismo. Infatti: sino al 14 dicembre, il ritiro della patente scattava solo quando si veniva sorpresi alla guida sotto l’effetto di droghe. La flagranza era un requisito necessario per procedere. Adesso, invece, si viene privati della possibilità di guidare a prescindere dall’alterazione psicofisica accertata. La «tolleranza zero» scatta in caso di positività al test. Tout court. Si rischia la sospensione della patente per due anni, una mula sino a 6mila euro e fino a un anno di carcere.

Taxi salvatutto

Danilo Argiolas ha costruito una pietra miliare della movida cagliaritana, con il Libarium a Castello. «Dicembre, a parte i giorni delle feste, è insieme a gennaio e febbraio un mese in cui non si registrano grandi movimenti. Per cui non azzarderei un bilancio sulle vendite. Però è vero che il nuovo Codice della strada sta mutando le abitudini: con sempre maggior frequenza ci si prende il sicuro e dal ristorante si va via in taxi». Sotto il segno della consapevolezza anche certe clientele. Come quella di Italo Pau che, archiviati gli anni dell’Ampurias, oggi coccola «amici non più giovanissimi» da Ninnos a Villanova. E «loro ormai bevono un bicchiere di vino, poi tornano a casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA