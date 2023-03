Codice degli appalti, per l’Anac si rischia il voto di scambio 

Appalti, il giorno dopo. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo codice, che regolerà la concessione di lavori pubblici, si accende il dibattito su luci e ombre del provvedimento e non si risparmiano le polemiche. Dei 229 articoli che d’ora in poi regoleranno tutte le procedure per assegnare e gestire un appalto, da più parti è stato accolto con favore il ricorso alla digitalizzazione e alla semplificazione. Ma come rovescio della medaglia della volontà di rendere le procedure più semplici e più rapide, ma meno burocratizzate, c'è chi solleva timori sulle possibili ripercussioni negative. La prima è l'Anac, che paventa il rischio di voti di favore o appalti assegnati a familiari e amici.

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rassicura garantendo che «con i tempi più veloci avremo meno corruzione». L'Autorità che previene la corruzione in tutti gli ambiti amministrativi ritiene positivo che nel nuovo Codice degli appalti si punti sulla digitalizzazione, «che obbliga a trasparenza e partecipazione». Ma non manca di puntare il dito su quella che ritiene la principale “ombra”: il fatto che sotto i 150mila euro «si dà mano libera, si dice di non consultare il mercato e di scegliere l'impresa che si vuole». Il timore dell'Anac è che così «si prenderà l'impresa più vicina, quella che si conosce, non quella che si comporta meglio».

Insomma, secondo il presidente dell'autorità Giuseppe Busia «sotto i 150mila euro va benissimo il cugino o anche chi mi ha votato e questo è un problema, soprattutto nei piccoli centri». Secondo l'Anac, quindi, ben venga il fare in fretta, purché questo non significhi perdere di vista il fare bene. E non è nemmeno del tutto un bene sburocratizzare troppo laddove la burocrazia fa invece bene il suo lavoro, ovvero «fa controlli per far bene, per rispettare i diritti e perché i soldi vanno spesi correttamente».

