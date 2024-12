Codice degli appalti, il settore dei servizi sul piede di guerra 

Il codice degli appalti è in dirittura di arrivo con le ultime modifiche. Ma anche quest’ultima versione del decreto correttivo approvato prima di Natale non convince tutti. E potrebbe subire un’ulteriore revisione dopo la levata di scudi delle associazioni che rappresentano le imprese che operano con appalti nei servizi pubblici.

Il nodo del contendere riguarda l’ultima modifica che ha introdotto una differenziazione sul fronte del riconoscimento degli aumenti dei prezzi registrati determinando una disparità di trattamento. A insorgere sono ben diciassette associazioni di settori che hanno firmato una nota congiunta per chiederne la correzione. «È incomprensibile la discriminazione a danno del settore dei servizi presente nel decreto correttivo al codice dei contratti pubblici approvato dal governo il 23 dicembre», è scritto nella nota. «Mentre per il settore dei lavori (di fatto il settore edile che realizza infrastrutture) la soglia della revisione prezzi è stata abbassata dal 5% al 3% con il riconoscimento del 90% dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi, per i servizi e le forniture è rimasta invariata al 5%, con il riconoscimento dell’80% e solo sulla cifra eccedente». A dare battaglia sono Anip-Confindustria, Afidamp, Agci Servizi, Angem, Anivp, Assiv, Assosistema-Confindustria, Cisambiente-Confindustria, ConFederSicurezza e Servizi, Fipe e Fnip Confcommercio, Issa-Emea, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi e Univ. Per le associazioni si tratta di «una scelta e non un errore che continua a penalizzare il settore, già colpito da anni da politiche di costanti e irreversibili tagli agli appalti pubblici. Quest’ulteriore taglio mina seriamente la possibilità, in molti casi, di proseguire nell’esecuzione dei servizi e danneggia i lavoratori». Chiedono al governo di «rivedere urgentemente la norma, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, equiparando il settore dei servizi a quello dei lavori».

Per il presidente di Legacoop, Simone Gamberini, «il codice degli appalti può rappresentare uno grande volano per l’economia; al contrario, se contiene degli errori può affossare interi settori».

