Codice appalti,  l’ira dei tecnici 

Il nuovo codice degli appalti si annuncia come un boomerang in arrivo sulla testa dei professionisti sardi. A denunciarlo è l’Oic, l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari, preoccupati per l’entrata in vigore dal primo luglio delle nuove norme che regolano l’assegnazione dei bandi di progettazione, da parte soprattutto delle piccole realtà pubbliche dell’Isola, che potrebbero non avere le competenze necessarie, congelando di conseguenza tutti gli iter di aggiudicazione.

«Se mettiamo assieme i comuni sotto i 10mila abitanti e gli enti più piccoli siamo oltre l’80% della realtà isolana», spiegano i professionisti. «Sono amministrazioni pubbliche dotate di uffici tecnici di dimensioni non adeguate, nell’immediato, ad affrontare da sole il processo di qualificazione previsto dal Nuovo Codice degli Appalti».

L’inadeguatezza strutturale degli uffici pubblici ricadrebbe a cascata sul lavoro di ingegneri e colleghi: «La procedura di qualifica necessaria per gestire direttamente appalti al di sopra dei 500mila euro o servizi e forniture sopra i 140mila, infatti, richiede il possesso di numerosi requisiti, tra i quali avere un ufficio o struttura dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori, oltre che la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale».

Alllarme

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Federico Miscali, non usa mezze parole: «In Sardegna la maggior parte delle amministrazioni pubbliche è di piccole dimensioni e non dispone della struttura per funzionare come stazione appaltante qualificata». Da qui l’appello: «Serve che la Regione faccia un passo avanti e, almeno in questo primo periodo di transizione, o finché non saranno individuati correttivi alle norme nazionali, provveda a promuovere incontri tra le Stazioni Appaltanti Qualificate, le Centrali di Committenza e i Soggetti Aggregatori, presenti nel territorio sardo», prosegue Miscali. «L’obiettivo è promuovere accordi di committenza ausiliaria per supportare gli Enti non più in grado di avviare procedure di affidamento di lavori e servizi. Allo stesso tempo è necessario rafforzare con nuove assunzioni gli organici degli uffici tecnici a tutti i livelli, dal momento che i colleghi delle Amministrazioni si trovano a operare sempre in condizioni di emergenza».

