Code per colpa del semaforo, si allungano i tempi del verde 

Dopo le proteste di automobilisti e residenti, si corre ai ripari. L’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale ha partecipato a un incontro assieme ai tecnici che gestiscono i semafori per discutere della questione dell’impianto all’incrocio tra via Garibaldi e viale Colombo.

Attualmente infatti il verde dura pochissimi secondi e questo fa sì che si crei una lunga coda di auto fin da piazza Dessì. Finora non si era potuti intervenire a cambiare le fasi per non gravare sul traffico in viale Colombo ma adesso si stanno cercando delle soluzioni proprio per aumentare, anche se di poco, la durata del verde in via Garibaldi senza che si crei il tappo in viale Colombo. Il provvedimento è quanto mai urgente perché non c’è giorno che la via Garibaldi non diventi un lungo serpentone di lamiere con disagi anche per i pedoni che non riescono a passare nella stretta strada.

Buone notizie anche sul fronte di piazza Santa Maria: nonostante la piazza sia pedonale è assediata da auto e motorini, per questo nei giorni scorsi sono stati ordinati i dissuasori che saranno risistemati a chiudere la piazza e a impedire l’accesso ai mezzi.Quelli che erano stati sistemati in precedenza erano stati rubati e danneggiati proprio per consentire il passaggio delle auto. I nuovi saranno controllati dalle telecamere della zona. E sono in attesa dei dissuasori anche i residenti delle vie Bonaria e Porcu dove le barriere erano state tolte per i lavori dell’asfalto.

