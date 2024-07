Code nei pronto soccorso, Brotzu senza infermieri: a Cagliari ospedali in tilt 

L’asticella delle cure difficili non si abbassa. Dal Brotzu al Policlinico passando per il Santissima Trinità, l’accesso ai Pronto soccorso di Cagliari richiede ancora pazienza e buona sorte. Le ore di fila non sono mai meno di cinque. Dai sindacati continuano a far partire denunce pubbliche per «il personale che non c’è», un'emergenza ormai non taciuta più nemmeno dai vertici delle Asl. Al Brotzu, la dg Agnese Foddis ammette un dato mostruoso: «Mancano 600 Oss, per questo abbiamo chiesto il sostegno finanziario della Regione».

La mobilitazione

Proprio per l’assenza di operatori socio-sanitari, ieri nell’ospedale di via Peretti si sono concluse le quarantotto ore di sciopero indette dal Nursing up, sigla autonoma degli infermieri. «Gli oss – spiega il dirigente territoriale Marino Vargiu – mancano in tutti reparti». Le conseguenze le spiega il coordinatore regionale Diego Murracino: «Solo ieri ci sono arrivate dieci pratiche per la richiesta di dimissioni. Non c’è motivo per cui un laureato in Scienze infermieristiche debba continuare a lavorare per un’azienda che demansiona sistematicamente il personale. Per di più facendo leva sull’emotività, visto che nessuno lascia un paziente senza assistenza». Vargiu torna invece sulle condizioni di lavoro: «Nei reparti ordinari, il rapporto infermieri-degenti deve essere di uno a 6; al Brotzu è di uno a 15, quando non venti».

Lettera al garante

Il Nursing up ha concluso la giornata di ieri con un’assemblea: «Assessore e commissari alla Sanità del Consiglio regionale non hanno potuto partecipare per via di precedenti impegni istituzionali, ma ci hanno manifestato la loro solidarietà», spiegano Vargiu e Murracino. Il sindacato ha poco meno di ottocento iscritti in tutta l’Isola, ragion per cui non vanta grossi numeri al Brotzu. Ma le assenze si sono sentite, conferma la Direzione aziendale, sebbene «i vertici dell’ospedale abbiano scorrettamente inserito nei contingenti minimi tutti gli infermieri in turno, faremo la segnalazione al garante degli scioperi».

Al Policlinico

Nella maxi struttura di Monserrato, l’altra sigla Nursind denuncia che «nei giorni del black-out al Brotzu, con il primo ospedale della Sardegna chiuso ai nuovi pazienti da sabato sera a mercoledì notte, siamo arrivati a contare quarantasette pazienti in fila al triage, dove erano al lavoro due soli infermieri». Il sindacato parla di «giornate da apocalisse totale, nella quale è emersa tutta l’incompetenza di chi è preposto a garantire la sicurezza e la salute dei cittadini». Anche perché i Pronto soccorso sono diventati vere e proprie aree di degenza, dove «vengono ricoverati i pazienti per i quali non ci sono posti letto negli altri reparti. Un fenomeno – sottolineano dal Nursing – che sia chiama boarding e perdura dalla fine del 2021». Ci sono le foto: pazienti allettati nei corridoi, sulle barelle. Viene da sperare di non aver bisogno di cure ospedaliere. Ha replicato la Direzione: «Si riconosce l’impegno profuso da tutti gli operatori, l’Aou di Cagliari ha mobilitato tutte le risorse disponibili, con il richiamo del personale reperibile e lo spostamento di risorse umane dai reparti di degenza».

La Asl 8

Al Santissima Trinità anche ieri è stata una giornata di super lavoro, come successo nei giorni del Brotzu “chiuso”. Nel parcheggio di via Is Mirrionis, di mattina si sono arrivate a contare nove ambulanze: l’ospedale è passato da una media giornaliera di cento ingressi a 150, pari a una crescita di un terzo. Un’enormità. Tanto che la Uil Fpl ha scritto all’assessore Armando Bartolazzi per «evidenziare la vetusta e insufficiente dotazione organica negli ospedali della Città metropolitana: la richiesta di prestazioni sanitarie continua a crescere a fronte di personale ancora precario».

Scontro al vertice

Il black-out al Brotzu non ha messo in ginocchio solo l’assistenza. Nel primo ospedale della Sardegna si sono fatti tesissimi i rapporti tra dirigenti e capi dipartimento. Tra manager e medici. L’aria è da resa dei conti. Alla dg Foddis e al direttore sanitario Raimondo Pinna starebbe arrivando una missiva di fuoco proprio sulla gestione dell’emergenza, anche prima del cortocircuito elettrico, quando la direttrice generale aveva scritto al prefetto per segnalare l’overbooking di via Peretti. I posti letto esauriti. Pinna, peraltro, sembra gradito all’entourage della presidente Todde. Il suo nome sta circolando come potenziale commissario straordinario, quando lo spoils system sarà compiuto. Il ds, però, ieri non ha risposto al telefono.

.

RIPRODUZIONE RISERVATA