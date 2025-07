Code infinite, il sindaco riapre la Statale 

Riapre al traffico il tratto della Strada statale 195 chiuso nei giorni scorsi per consentire la riparazione della condotta che porta l’acqua alla zona industriale di Sarroch: dopo i colloqui avuti per tutta la giornata con l’Anas e il Tecnocasic, il sindaco di Capoterra Beniamino Garau ha firmato l’ordinanza per l’utilizzo di almeno un senso di marcia.

Già da ieri sera la strada è stata aperta nella direzione Sarroch-Cagliari, mentre l’altro lato – interessato dagli interventi di manutenzione sulla condotta – resta chiuso al traffico. Con la nuova ordinanza è consentita la circolazione dei veicoli – eccetto i mezzi pesanti - che da Sarroch procedono verso Cagliari: per il ritorno sarà necessario continuare a percorrere girare verso Capoterra alla rotatoria de Sa cardiga e su schironi, percorrere la Strada provinciale 91 e poi imboccare la Strada statale 195 bis. Segnaletica assente, che ha amplificato i disagi degli automobilisti costringendoli a fare marcia indietro dopo essere arrivati davanti all’area di cantiere, code per tutta la giornata che hanno portato i tempi di percorrenza da Pula a Cagliari addirittura a due ore: quella di ieri per i condannati a percorrere l’arteria sulcitana è stata una giornata infernale.

Per evitare altri giorni simili, il sindaco Garau ha raggiunto una intesa con l’Anas ed evitare così ulteriori disagi: «Non era ammissibile che per un taglio sul bordo di una delle due carreggiate avessero chiuso tutta la strada. Ho preteso la riapertura del senso di marcia non interessato dagli interventi per decongestionare l’intero sistema viario della costa. Per migliaia di cittadini sono stati due giorni terribili: ho chiesto di rimandare i lavori di bitumazione, ma che il taglio stradale venga provvisoriamente coperto solo con il cemento. Per completare l’intervento si può aspettare anche l’arrivo dell’autunno, condannare turisti, lavoratori pendolari e residenti ad altri dieci giorni di code chilometriche sarebbe imperdonabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA