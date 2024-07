Code e traffico nel caos a Pill’e Matta 

Le segnalazioni non si contano più, le infrazioni sono all’ordine del giorno, così come il rischio di restare coinvolti in un incidente. A Pill’e Matta, nella zona industriale di Quartucciu, il traffico è sempre più soffocante.«In certi momenti la fila arriva al museo», spiega Pierpaolo Campus che in quella strada ha la sede della sua impresa, «in alcuni punti la strada sta mostrando delle crepe, per la mole di traffico che deve sopportare. L’ingresso del supermarket MD continua a essere zona franca per le continue e ripetute infrazioni al codice della strada».

E venerdì si è arrivati addirittura a bloccare il traffico sulla statale 554, per colpa di chi attraversa la doppia striscia continua per entrare al supermercato.«Considerato che a distanza di 2 anni non si hanno notizie delle “interlocuzioni” intraprese dall’assessore alla viabilità, Cristian Mereu, basterebbe montare una telecamera in grado di leggere le targhe e sanzionare i trasgressori», conclude Campus.

