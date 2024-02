Code e traffico in tilt in viale Marconi 

Ancora una giornata di caos e snervanti attese ieri sul fronte del traffico in città, soprattutto in viale Marconi dove nelle ore di punta si sono formate interminabili code.

A mandare in tilt la circolazione la chiusura di via Galvani, dove gli operai della ditta incaricata dall’Arst hanno cominciato da qualche giorno i lavori per il raddoppio dei binari in vista della realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera. Un cantiere che sta creando tantissimi problemi alle migliaia di pendolari che ogni giorno si spostano da Quartu al capoluogo.

Già dalla mattina presto, con l’apertura delle scuole e degli uffici, la situazione è diventata critica, ma le code e i rallentamenti sono proseguiti per tutta la giornata specie dopo le 13 e nel tardo pomeriggio. Una situazione che a cascata si ripercuote anche sulla circolazione nell’Asse mediano, dove ci sono stati rallentamenti per tutta la giornata. A fare da tappo il semaforo in viale Marconi che deve regolare il traffico delle auto provenienti da Quartu e quelle che da Cagliari svoltano a sinistra sull’Asse.

Criticità che dovrebbe durare ancora poco meno di due settimane, il tempo indicato dal Comune per la fine dei lavori.

