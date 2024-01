Code e proteste per i cantieri infiniti 

I lavori di messa in sicurezza del canale tombato di via Riu Mortu, strategici per mitigare il rischio idrogeologico, sono iniziati a novembre e sono finiti, ma in attesa del collaudo le recinzioni del cantiere non possono essere tolte e quindi la circolazione è ancora condizionata dalle modifiche effettuate alla segnaletica per poter fare l’intervento. Non solo code interminabili nei pressi della grande rotatoria, la criticità più importante che tanti automobilisti lamentano riguarda la sicurezza nel percorrerla.

I pericoli

Chi proviene da Cagliari e deve andare dritto nel secondo tratto di via Riu Mortu deve per forza transitare nella deviazione a doppio senso, sebbene sia solo un piccolo tratto. E chi invece arriva da Selargius per andare in via Cesare Cabras spesso svolta a sinistra. Manovra che non si può fare e diversi automobilisti segnalano come molto pericolosa. Il rischio, infatti, sarebbe quello di avere incidenti frontali. «La percorro ogni giorno per andare al lavoro a Monserrato proveniendo da Cagliari», racconta Giorgia Valdes, «e più di una volta ho dovuto schivare auto che arrivavano dall’altro lato. Forse confusi dalla segnaletica, sbagliano manovra e così ho rischiato un frontale». In tanti se la prendono con chi proviene da Selargius. «Se devono proseguire in via Cesare Cabras molti di loro pretendono di girare a sinistra: c’è mancato poco che un’automobilista che invece seguiva la direzione corretta, si scontrasse frontalmente con quello che proveniva da Selargius. Ho visto la scena con i miei occhi», afferma Corrado Arui, un abitante di via Giuseppe Zuddas.

«È vero che la segnaletica può confondere chi già non sa guidare bene, però basterebbe che chi viene da Selargius e deve andare in via Cesare Cabras, girasse a destra in via Riu Mortu per poi fare la rotatoria di via San Valeriano e tornare indietro per girare in via Cabras nella maniera corretta. Ma molti non vogliono fare pochi metri in più e preferiscono fare manovre pericolose», osserva l’uomo.

La zona

C’è chi preferisce fare le viuzze limitrofe e quindi giri più lunghi, invece di attraversare la grande rotonda dove c’è ancora il cantiere. «Ho rischiato anch’io, non solo incidenti frontali ma anche tamponamenti e perciò preferisco arrivare un po’ più tardi a casa ma arrivare sana e salva», dice Beatrice Incani, che vive a Monserrato ma lavora a Cagliari, «in quel tratto il traffico è tanto, la colpa è principalmente di chi non segue la segnaletica provvisoria e fa come gli pare. Certamente è meglio che la viabilità originaria venga ripristinata quanto prima».

Una decina di giorni fa l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi aveva assicurato che manca poco alla rimozione delle recinzioni del cantiere: «Ci sarà il collaudo obbligatorio, ed entro una ventina di giorni tutto tornerà alla normalità».

