Code e ingorghi dall’Amsicora sino al lungomare 

Un lungo serpentone di auto, una trappola per migliaia di automobilisti diretti non solo verso il mare, ma anche al mercatino domenicale di Sant’Elia e nell’oasi di Molentargius. Da Ponte Vittorio sino alla rotatoria che si collega con viale Poetto, ma anche in via Amerigo Vespucci e viale San Bartolomeo ieri, come ogni domenica di sole, si sono formate lunghissime file. Sin dalla metà mattina il traffico è andato in tilt, con quello snodo insufficiente ad assorbire i flussi diretti verso il mare che arrivavano sia da viale Diaz e via della Pineta, che dalla bretella d’uscita dall’Asse Mediano.

Superato il tappo tra le due rotatorie, poi la circolazione tornava ad essere abbastanza scorrevole. L’unico altro intoppo, almeno al mattino, è stato un tamponamento nei pressi delle caserme: oltre agli agenti della Polizia Locale che hanno fatto in modo che la circolazione defluisse senza ulteriori difficoltà, sul posto sono intervenuti anche gli operai comunali per eliminare con la sabbia delle pericolose chiazze d’olio e carburante lasciate dai mezzi incidentati. Traffico a rilento anche nel pomeriggio, quando il popolo del mare ha deciso di tornare a casa.

