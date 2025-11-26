Code e doppie file: il far west del traffico davanti alle scuole 

A Villacidro le code di auto davanti alle scuole sono ormai una consuetudine. All’ingresso e all’uscita degli studenti la circolazione rallenta, complice il numero sempre più elevato di genitori che accompagnano i figli in macchina. I punti più critici restano la scuola elementare di via Farina, quella di via Cavour e la scuola media di via Stazione, dove il traffico raggiunge il picco. Nei giorni di pioggia la situazione peggiora ulteriormente: i parcheggi si saturano rapidamente e non mancano le soste in doppia fila, utilizzate per lasciar scendere i ragazzi o per attenderli il più vicino possibile ai cancelli.

Nonostante la presenza quotidiana della Polizia locale e di alcuni volontari addetti al controllo, il disordine resta difficile da contenere. «Il nostro lavoro – spiega Simone Manconi, comandante della Polizia locale – consiste nel controllo e nella gestione del transito dei veicoli nelle aree adiacenti agli istituti durante le ore di punta, ovvero quelle di ingresso e uscita degli studenti. Per noi la priorità è la sicurezza, in particolare quella dei bambini e dei ragazzi, che devono poter accedere agli istituti senza alcun rischio stradale».

Un impegno quotidiano che spesso richiede interventi immediati: «Interveniamo tempestivamente per ridurre le violazioni del Codice della strada», assicura Manconi. «Spesso basta un semplice invito a spostare il veicolo. Tuttavia, capita che certi giorni il numero di agenti sia ridotto perché impegnato in altri interventi, e il traffico si congestiona maggiormente.

