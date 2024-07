Code e disagi sotto il sole 

Una chiusura che comincia a pesare quella dell’Ufficio Postale di Isili. Il punto mobile che è stato allestito per garantire il servizio ai cittadini, sistemato davanti alla sede ora chiusa per i lavori, è purtroppo in un punto dove il sole batte durante tutte le ore di apertura senza che ci sia un luogo dove gli utenti possano ripararsi.

La protesta

«Purtroppo – afferma Donatella Secchi – le persone devono stare al sole rischiando un malore in attesa del proprio turno, le Poste non hanno previsto tende o ombrelloni per ripararsi, il camper usato come ufficio ha delle tende ma non sono a norma e non possono essere aperte». I cittadini hanno segnalato i disagi anche al Comune tenuto conto che buona parte delle persone sono anziani che si recano in presenza e non usufruiscono dei servizi on line tramite app. I giorni più critici sono quelli legati al ritiro della pensione e al pagamento delle scadenze delle utenze private. Il sindaco di Isili ha accolto immediatamente le lamentele della gente scrivendo una lettera che ha inoltrato a Poste Italiane con la richiesta di intervenire al più presto per sopperire a questi disagi che riguardano non solo gli isilesi ma anche i tanti utenti dei comuni vicini che arrivano in paese per usufruire anche degli altri servizi presenti. L’ufficio postale è chiuso ormai da più di un mese, per via del progetto Polis relativo ai paesi con meno di 15 mila abitanti.

Disservizi

È fuori servizio anche il Postamat, pertanto gli utenti devono spostarsi in altri centri per prelevare contati. «Abbiamo chiesto – ha detto il sindaco Luca Pilia – che venga messa a disposizione una struttura che consenta alla clientela di mettersi al riparo durante l’attesa, qualora non fosse possibile siamo disposti ad intervenire autonomamente con adeguate strutture di protezione”. Pronte le scuse per il disagio da parte di Poste Italiane. In un comunicato l’azienda precisa che «entro il mese di agosto l’ufficio sarà restituito ai cittadini con importanti migliorie, infatti l’inserimento di nuovi arredi faciliterà l’accesso ai servizi e alle operazioni, inoltre sarà predisposto per offrire la possibilità ai cittadini di richiedere a sportello molti dei servizi della pubblica amministrazione, tra i quali i “certificati” Inps, i certificati anagrafici e il servizio di richiesta e rinnovo dei passaporti».

