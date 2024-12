Code e disagi per la chiusura di via Cagliari  

Per molti quella transenna che chiudeva via Cagliari a Sestu, ieri è stata proprio una sorpresa inaspettata. La strada infatti rimarrà chiusa anche oggi, a causa di lavori di allaccio fognario ad un’abitazione, nel primo tratto, all’altezza dell’incrocio con via Regina Elena.

Lo aveva annunciato anche l’Arst che ha deviato gli autobus in arrivo da Cagliarti su un percorso alternativo, sopprimendo temporaneamente la fermata di via Cagliari al civico 140 e istituendone due sostitutive in via Scipione fronte civici 73-75 e in via Caracalla al civico 2.

Ieri ci è stato comunque qualche disagio, perché molti non sapevano della chiusura. Il traffico ha avuto rallentamenti all’incrocio con via Cagliari e un po’ in tutto il centro, e inoltre molti pendolari visto che il bus non sarebbe passato da via Cagliari, non sapevano dove prenderlo. Domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

