Code e caos a Cagliari: inferno per un cantiere 

Il momento cruciale è soprattutto all’inizio della mattina e all’ora di pranzo. Ma code e disagi ci sono a tutte le ore. Da ieri, e sarà così anche oggi, l’uscita da Cagliari attraverso l’Asse mediano è una sfida di nervi e di pazienza. Uno stop and go continuo. Più di tre chilometri di fila mentre i cagliaritani andavano a scuola o in ufficio, un serpentone di auto imbottigliate con la testa quasi allo svincolo di Genneruxi e i piedi al chilometro 2,3 della 131 dir. La causa? Il restringimento della carreggiata a una sola corsia per «la posa dei cavi necessari per la sistemazione di un pannello a messaggio variabile», quei cartelloni elettronici che forniscono informazioni utili sul traffico, per intendersi, spiega l’Anas, titolare del cantiere. Ma nel manuale di resilienza dei cagliaritani la pagina su come sopravvivere agli ingorghi quotidiani resta ancora da scrivere: perché anche ieri, come ogni giorno la zona tra viale Diaz, viale Colombo, viale Cimitero, dove l’Arst sta realizzando il tracciato della linea 3 della metropolitana Repubblica-Matteotti, è un flusso continuo di auto e di ingorghi. Per non dire in via Roma, dove il lato portici da quasi due anni è imprigionato dalle reti del cantiere per la riqualificazione del waterfront e le auto incolonnate sul lato porto.

I disagi

La città che aspetta la fine dei lavori in via Roma è un enorme cantiere che manda in tilt il traffico. Ieri (e oggi) si è aggiunto quello dell’Anas sull’Asse mediano dove l’opera migliorerà sì la sicurezza ma ha fatto però saltare i nervi e appuntamenti di lavoro (e aerei) a migliaia di automobilisti che sono rimasti intrappolati nel traffico. Chiedetelo a quelli che, immaginando di uscire dalla città per imboccare la strada per l’aeroporto hanno scelto di passare per l’Asse mediano. Oppure a coloro che volevo raggiungere il Policlinico di Monserrato, imboccando la prima uscita della 131 dir, sulla statale 554. File, caos e code che nella prima parte della mattina hanno raggiunto livelli più da Autostrada del Sole che di un’arteria urbana di scorrimento. «Si tratta di lavori necessari che stiamo effettuando per step proprio per limitare i disagi per il traffico», spiegano ancora da Anas. Domanda: di fronte alla necessità giustificata di effettuare i lavori, non si poteva eseguire l’intervento durante notte, quando evidentemente i disagi per il traffico sarebbero stati nettamente minori? «Anche a noi sarebbe piaciuto poterlo fare», rispondono da Anas, «purtroppo, però, questi lavori», anche per ragioni di sicurezza dei lavoratori all’interno del cantiere, «non si potevano svolgere la notte».

Il Comune

Se non si potevano effettuare durante la notte, era proprio necessario aspettare la fine delle festività e aprire il cantiere per giunta all’inizio della settimana, quando il traffico è al suo massimo? «Con l’Anas l’amministrazione ha un rapporto stretto», spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Cagliari Yuri Marcialis. «Su alcuni interventi importanti e necessari, come questo, non si potevano procrastinare e sull’organizzazione del lavoro Anas si interfaccia costantemente con l’amministrazione», aggiunge. A ogni modo, oggi i lavori, assicura l’Anas, termineranno. E l’Asse mediano tornerà libero. E più sicuro dopo l’intervento. Ma a che prezzo per i cagliaritani che ieri, loro malgrado, hanno saltato un appuntamento di lavoro?

