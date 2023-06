Code e cantieri nell’inferno della Statale 195 

inviato

Domus de Maria. Quando va bene si arriva in un’ora e mezza, dipende dall’orario in cui ci si mette in viaggio. Ma spesso non sono sufficienti due-tre ore per raggiungere le spiagge di Pula e Chia partendo da Cagliari. Negli ultimi due fine settimana di primavera migliaia di automobilisti hanno fatto i conti con disagi ormai cronici della Statale 195, dove ieri il traffico ha subito forti rallentamento in seguito a un incidente accaduto tra Villa San Pietro e Pula. Si annunciano viaggi da incubo anche in questo primo weekend estivo.

Il viaggio

Il viaggio di 56 chilometri che migliaia di automobilisti affrontano ogni giorno per arrivare a Pula e Domus de Maria inizia da Cagliari. Una volta attraversato il tratto di 130, che si conclude nello svincolo all’altezza del ponte della Scafa, si entra nella Statale 195. Nel primo chilometro non ci sono problemi particolari. Il traffico scorre bene fino al termine della quattro corsie, ma poco prima della rotonda di Macchiareddu iniziano i disagi. Ogni giorno a tutte le ore si formano lunghe code. Il traffico è sempre intenso. Abbondando i mezzi pesanti, tra camion, autocisterne, pullman di linea a autobus granturismo. Si viaggia a singhiozzo tra rotonde, restringimenti e cantieri. Tantissimi cantieri.

Rio San Girolamo

A Rio San Girolamo c’è grande fermento. Decine di operai sono impegnati nei lavori per costruire il nuovo ponte sulla 195 e le opere per mettere in sicurezza il fiume. Interventi attesi dal 2008, quando la zona venne devastata da un’alluvione. Anche la burocrazia ci ha messo del suo. La strada statale 195 è tra le incompiute storiche dell'Isola. «Consegna dei lavori prevista per il febbraio 2022», si legge nel grande cartello all’ingresso del cantiere a poca distanza dalla stazione di servizio sulla 195. È trascorso più di un anno, ma i lavori continuano. Da una parte le ruspe, dall’altra la Statale ridotta a due corsie attraversata da migliaia di auto: uno spettacolo in replica ormai da decenni, poco gradito da turisti, residenti e lavoratori pendolari.

Gli automobilisti

Maria Antonietta Urraci lavora con la ditta di autolinee Follesa di Pula. Da vent’anni viaggia ogni giorno da Settimo San Pietro. Conosce tutte le insidie della 195. «Ogni giorno il traffico è a rilento dalle 7 alle 9 per l’ingresso degli operai alla Saras. Stesso problema di pomeriggio alle 16.30 quando i lavoratori escono dalla petrolchimica. I disagi sono aumentati con l’apertura dei cantieri. Nei fine settimana è un incubo. In particolare domenica sera quando la gente rientra dal mare. Ci sono lunghe code e anche tanti automobilisti maleducati. Non ricordavo cosi da tanti disagi dal 2007, quando sulla 195 stavano costruendo le rotonde». Gia, le rotonde. Sono quasi tutte in pessime condizioni, in particolare quelle nel tratto Pula-Chia. Degrado che si aggiunge al degrado. Con qualche luce: l’altro ieri all’ingresso di Chia gli operai hanno sistemato il prato e l’impianto di irrigazione nel rondò all’ingresso della località balneare. Tutti i sindaci dei Comuni attraversati dalla 195 hanno tirato un sospiro di sollievo quando sono stati aperti i cantieri. Da giorni operai e mezzi sono impegnanti nelle operazioni di sbancamento a poca distanza dal Casic a Macchiareddu. «Ci sono buoni segnali – ha detto Beniamino Garau, primo cittadino di Capoterra – in particolare per i lavori a San Gerolamo. Se tutto procede come da cronoprogramma a fine agosto ci saranno altri cinque chilometri di strada a quattro corsie».

Non fa previsioni Maria Concetta Spada, sindaca di Domus de Maria: «Spero solo che i lavori vadano avanti senza intoppi – commenta – è positivo che i cantieri siano operativi. Gli operai sono impegnati anche di notte. Si possono anche sopportare i disagi, ma la cosa importante è che la Statale 195 venga finalmente realizzata».

Disagi per i lavoratori

«Purtroppo la storia di questa strada la conosciamo tutti –- dice Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro - cantieri aperti, chiusi e riaperti. Noi abbiamo sopportato tanti disagi. Speriamo che questa volta vengano davvero rispettati i tempi. Temo però che sarà un’altra estate con i problemi di sempre. Purtroppo i disagi non riguardano soltanto il settore turistico. Il nostro paese dista 30 chilometri da Cagliari, ma per certi versi siamo molto svantaggiati. Per esempio, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria. Molti medici rinunciano a prendere servizio a Villa San Pietro anche per le difficoltà nel raggiungere il paese. Ci sono tanti lavoratori, e lo posso testimoniare per esperienza diretta, che per arrivare in orario si alzano prestissimo. Proprio per cercare di evitare le code sulla 195».

Emergenze

Le condizioni della strada spesso mettono in difficoltà anche le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Basta un incidente, coma accaduto ieri a Pula (dove un camion ha preso fuoco) e il traffico subisce ulteriori rallentamenti. Benvenuti nell’inferno della 195.

