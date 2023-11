Code e buio pesto nei cantieri sulla ex 131 

Code, caos e buio, troppo buio. Passa il tempo ma sul tratto della ex 131 in territorio di Sestu che va dal Mc Donald’s fino alla Corte del Sole restano i forti disagi a causa dei lavori stradali. E ora che arriva la stagione fredda l’assenza d’illuminazione rende la situazione ad alto rischio. Certo, lì i lampioni non ci sono mai stati, a differenza della parte precedente della strada, ma ora che le corsie sono ridotte a due, una per ogni senso di marcia, la poca visibilità rende la situazione decisamente pericolosa.

Gli automobilisti

«Fare questi lavori era giusto», mette le mani avanti Anastasia Manca, che viene da Uta; «quello che non va bene è che i tempi siano tanto lunghi. La visibilità poi è ridotta anche davanti alla rotonda della Corte del Sole, con tante transenne e dove è facile confondersi».

In tanti attraversano questa strada creando un serpentone di auto dirette verso i centri commerciali. Tra loro anche Alessio Meloni e Anastasia Altea: «Ho una macchina molto bassa, e devo stare attento soprattutto col buio a fossi e avvallamenti», spiega lui. Mentre per lei «ora si impiega molto più tempo a percorrere una strada di pochi chilometri». Molti cercano alternative: «Quando apro o chiudo preferisco passare dalla nuova 131, è più sicuro. Ma in generale non vedo grossi problemi», dice dal bancone del suo negozio Sergio Matta. Mentre è diffusa la convinzione che il momento peggiore sarà sotto le feste. Federica Campus punta il dito sui tombini che sporgono dall’asfalto: «Passarci sopra con la macchina e sentire il rumore è già brutto perché ogni volta temo si rompa qualcosa. Ma non voglio pensare a chi usa uno scooter o una bicicletta». Lapidario e sintetico Angelo Melis: «Un disastro, sembra che questi lavori durino un’eternità, chissà se rispetteranno la scadenza».

I cantieri

Iniziati a luglio con un investimento di tre milioni di euro della Regione, i lavori prevedono una nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con la strada Sa Cantonera, nuovo manto stradale e sottoservizi, una barriera centrale spartitraffico; anche i tombini saranno portati a livello della strada. La conclusione è prevista per la fine dell’anno. Ma dagli uffici della Regione rassicurano: «Il cantiere procede come da programma. Non ci saranno ritardi». E soprattutto i lavori prevedono anche l’installazione di nuovi impianti di illuminazione ad alta efficienza, dove ora ci sono solo le luci dei centri commerciali.

RIPRODUZIONE RISERVATA