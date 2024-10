Code dall’alba per una ricetta: «Penalizzati anziani e disabili» 

Invalidi e sindacati esprimono preoccupazione per la situazione dell’ambulatorio Asap, dove soltanto pochi dei tanti guspinesi (oltre duemila) rimasti senza medico curante riescono a trovare assistenza, e a prezzo di lunghe attese e levatacce: c’è chi, per accaparrarsi un numeretto, si mette in coda alle 4 del mattino. «Sono nato nel dopoguerra e non ho mai fatto la fila per il pane», osserva dice Bruno Manis, 82 anni, grande invalido del lavoro: «E ora eccomi in coda per avere una ricetta per farmaci che mi sono necessari. Ho una silicosi all’80 per cento ma la sanita non mi garantisce più nulla».

Marinello Frau, della Cgil pensionati, raccoglie sempre più spesso le lamentele di chi non riesce a farsi visitare: «La sanità pubblica – dice – non sta fornendo risposte adeguate. I medici di famiglia rimasti hanno troppi pazienti e non possono garantire un servizio celere. Gli anziani hanno grosse difficoltà a recarsi negli ambulatori. La ricetta dura solo un anno anche per farmaci che curano patologie cronicizzate. Servirebbero piani sanitari specifici».

«Serve rivedere le politiche sociali per anziani e disabili», commenta Caterina Cocco, responsabile della sanità locale della Cgil: «Occorre una programmazione di misure adeguate ai bisogni dei nostri anziani, con risorse adeguate da parte della Regione».

Per l’Asl la situazione è derivata dalla mancanza di medici: «Abbiamo pubblicato dei bandi per manifestazioni d’interesse ma non ci sono state adesioni da parte di medici».

