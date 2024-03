Code chilometriche per entrare in città 

In fila per quasi cinque chilometri sulla strada statale 554, o bloccati in viale Marconi, Asse mediano, viale Colombo o via Peretti. Oramai sembra essere una costante: raggiungere la città di mattina è un’impresa a causa di incidenti e cantieri. Così ieri la viabilità è andata in tilt per un tamponamento sulla 554, all’altezza dello svincolo che porta sulla 131 “dir” e poi sull’Asse mediano, ma anche per i lavori per la sostituzione del guardrail nel ponte sopra la rotonda di via Cadello, e per quelli in corso in viale Colombo e in via Peretti. Ancora una volta emergono le criticità del sistema viario cagliaritano sempre più in sofferenza per l’elevato numero di auto in circolazione e che per un imprevisto si paralizza, con gli inevitabili, enormi, disagi per migliaia di automobilisti e camionisti.

Lo schianto

«Un’ora per fare sette chilometri», si lamenta un dipendente di una ditta che per raggiungere il posto di lavoro nella zona industriale di Elmas ha impiegato esattamente 63 minuti. E anche per raggiungere Sant’Avendrace da Selargius, come evidenziato da un altro automobilista rimasto intrappolato nel mega ingorgo sulla statale 554, ci è voluta un’ora abbondante. Perché ci sono dei percorsi obbligati con pochissime alternative. E in caso di incidenti o cantieri non resta che rimanere in fila. Come accaduto ieri mattina presto per un tamponamento tra cinque vetture. Nessun ferito (se non in modo lieve) ma per quasi tre ore la viabilità nella zona è andata in sofferenza. Si sono formate delle code chilometriche fino a Selargius. «I fondi per adeguare la strada agli standard di sicurezza per un’arteria extraurbana principale tipo B ci sono da anni», ricorda Michele Vacca, referente dell’associazione Utenti trasporto pubblico della Sardegna. «È assurdo che per i politici non sia una priorità mettere in sicurezza la strada, incompatibile per esempio con l’avere accessi su terreni privati».

I lavori

Per metà mattinata tutto bloccato anche sull’Asse mediano, direzione Pirri, da Genneruxi all’uscita per via Cadello. “Colpa” dei lavori sul ponte della rotatoria proprio di via Cadello per il rifacimento del guardrail, danneggiato in più punti per i numerosi incidenti che avvengono proprio in quel tratto. Con gli operai al lavoro c’è stato il restringimento delle corsie (da due a una): così chi arrivava da viale Marconi e svoltava nella rampa per l’Asse mediano si trovava davanti il tappo. In pochi istanti, nell’ora di punta, si è formata una lunghissima fila fino alla caserma dei vigili del fuoco. E forti rallentamenti ci sono stati anche in viale Colombo, direzione via Roma, per un cantiere nel tratto davanti al piazzale dei Centomila, e anche in via Peretti, dove sono in corso i lavori per completare i due attraversamenti pedonali rialzati (uno già terminato). (m. v.)

