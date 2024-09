Code al semaforo, il verde durerà di più 

Al via da ieri la sperimentazione nel semaforo di piazza Santa Maria, dove cambieranno i tempi del verde per chi arriva da via Garibaldi. Un incrocio dove vengono segnalati disagi per automobilisti e pedoni di cui si è fatto portavoce il consigliere comunale Tonio Pani, che più volte ha chiesto a sindaco e Giunta un intervento.

Ad annunciare le modifiche nel semaforo lungo viale Colombo è l’assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori: «Si tratta di una sperimentazione al fine di ottimizzare i verdi senza aumentare il numero delle fasi, diminuendo l’interferenza tra il flusso pedonale e quello automobilistico», spiega. «Aumentiamo quindi la durata del verde per le auto in uscita da via Garibaldi e vediamo come funziona il nuovo ciclo. Fermare in questo modo gli ingorghi di piazza Santa Maria sarebbe ottimale, perché eviterebbe di apportare modifiche più impattanti che potrebbero comportare il congestionamento di viale Colombo».

