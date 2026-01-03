VaiOnline
Santissima Trinità.
04 gennaio 2026 alle 00:15

Code al pronto soccorso: «Emergenza quotidiana» 

Sessantuno pazienti tra l’interno e l’esterno: di questi, poco prima di mezzanotte 40 erano ancora da visitare. Mentre continuavano ad arrivare codici rossi che, inevitabilmente, hanno comportato un allungamento dei tempi d’attesa.

Questa la situazione del pronto soccorso del Santissima Trinità nella notte tra venerdì e ieri. Ma numeri simili ormai si registrano a cadenza quasi quotidiana: il reparto che dovrebbe essere dedicato alle emergenze-urgenze è stato in parte dedicato alla degenza. Perché nell’ospedale non ci sono letti disponibili: nei giorni scorsi è iniziato anche un servizio di somministrazione di pasti in corsia, tra i malati costretti a dormire e stazionare per giorni su barelle o poltrone, in attesa che si liberi un posto in uno dei padiglioni “regolari”. «Numeri e situazioni che non costituiscono più un fenomeno transitorio, legato a un picco di accessi: sono diventati il difficile regime quotidiano per medici, infermieri, Oss e, non dimentichiamolo, per le persone che necessitano di assistenza e cure», denuncia il segretario della Fials, Paolo Cugliara. Che guarda a cosa sta succedendo a Villa Devoto: «La politica si è avvitata su nomine e poltrone. Qui in poltrona c’è chi sta male e meriterebbe un trattamento più umano».

