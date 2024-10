Coco il difensore col vizio del gol: «Toro, puntiamo sempre in alto» 

«Il mio ambientamento è stato ottimo, in giro per Torino sento l'affetto dei tifosi: sono una persona molto ambiziosa, mi piace puntare in alto e per questo ho intenzione di fare un'ottima stagione». Ai canali ufficiali del club di via Viotti si è presentato Saul Coco, difensore equatoguineano prelevato in estate dal Las Palmas. «Non credevo di segnare subito così tanto», ammette il classe 1999, autore di due reti in questo avvio di stagione, «e sono contento di come ho cominciato: ho fatto una promessa, se ne faccio più di cinque mi taglio i capelli». In passato ha rischiato la vita. «È successo per due volte, a fine 2019 e nel 2020», racconta. «Nella prima occasione avevo contratto la malaria e sono rimasto bloccato in ospedale per tre giorni, nella seconda ho avuto uno scontro di gioco e mi sono rotto entrambi i polsi oltre ad un colpo forte alla testa».

RIPRODUZIONE RISERVATA