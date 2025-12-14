Cocktail, pienone di visitatori al festival Barbagia 

C’è un momento, nella storia dei territori, in cui ciò che per anni è stato considerato “tradizione” smette di essere soltanto memoria e diventa linguaggio contemporaneo. È quello che è successo con il Sardinia Cocktail Festival Barbagia, inserito nel progetto Sa Mesa Nostra, che ieri e venerdì ha richiamato appassionati da tutta la regione, registrando il tutto esaurito nella prima giornata e grande partecipazione nella seconda. In Barbagia, mixology e cucina hanno trovato una nuova grammatica: cocktail e piatti raccontano identità, radici e innovazione, con ingredienti locali come erbe spontanee, distillati artigianali e botaniche tipiche del territorio.

Il festival ha celebrato il ritorno di barman e barwoman formati a livello internazionale: hanno messo competenze globali al servizio del territorio. Dietro ogni cocktail una storia e un percorso trasformando il bere in creazione autentica. All’opera chef e barman di grande talento: Mauro Ladu, Salvatore Ticca, Francesco Fadda, Stefano Mereu, Elias Pintori, Simone Saporitu, Francesco Floris, Angelo Murgia, Mattia Ardu, Gian Nicola Mula, Paolo Rubatta, Alessandro Carta, Laura Schirru, Franco Goddi e Daniele Tilocca. (f. le.)

