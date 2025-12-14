VaiOnline
Corso Garibaldi.
14 dicembre 2025 alle 01:06

Cocktail, pienone di visitatori al festival Barbagia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è un momento, nella storia dei territori, in cui ciò che per anni è stato considerato “tradizione” smette di essere soltanto memoria e diventa linguaggio contemporaneo. È quello che è successo con il Sardinia Cocktail Festival Barbagia, inserito nel progetto Sa Mesa Nostra, che ieri e venerdì ha richiamato appassionati da tutta la regione, registrando il tutto esaurito nella prima giornata e grande partecipazione nella seconda. In Barbagia, mixology e cucina hanno trovato una nuova grammatica: cocktail e piatti raccontano identità, radici e innovazione, con ingredienti locali come erbe spontanee, distillati artigianali e botaniche tipiche del territorio.

Il festival ha celebrato il ritorno di barman e barwoman formati a livello internazionale: hanno messo competenze globali al servizio del territorio. Dietro ogni cocktail una storia e un percorso trasformando il bere in creazione autentica. All’opera chef e barman di grande talento: Mauro Ladu, Salvatore Ticca, Francesco Fadda, Stefano Mereu, Elias Pintori, Simone Saporitu, Francesco Floris, Angelo Murgia, Mattia Ardu, Gian Nicola Mula, Paolo Rubatta, Alessandro Carta, Laura Schirru, Franco Goddi e Daniele Tilocca. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 