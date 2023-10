Coccoi, trionfo di sapori antichi 

Sono arrivati da tutta la Sardegna per gustare, ammirare la lavorazione e scoprire la ricchezza di Villaurbana: il pane tradizionale. È stato un successo sotto tutti i punti di vista la 24sima edizione della “sagra del pane” che ha animato il centro storico della piccola comunità dell’Arci-Grighine. Appuntamento imperdibile che da quest’anno è inserito all’interno della vasta programmazione di “Pané – Incontri gastronomici nel borgo” messo in campo dal Comune in collaborazione con la cooperativa “Le ragazze terribili” e le associazioni del paese.

L’evento

Da venerdì a domenica sono state oltre 30mila le persone presenti, mentre nell’organizzazione sono state coinvolte circa 500 persone, in funzione 11 forni a legna del centro storico, sono stati prodotti oltre 30 quintali di pane. Oltre ai giorni della sagra, nel corso dell’anno a produrre il pane di Villaurbana ci pensano i 2 forni artigianali (con oltre 10 addetti impiegati) che distribuiscono il prodotto oltre i confini del paese. Il tutto a “chilometro zero” perché la farina utilizzata proviene dal mulino del paese. «È andata benissimo, sicuramente meglio degli anni scorsi – commenta il sindaco Paolo Pireddu – il pane è stato venduto tutto. Per il futuro puntiamo a organizzare più eventi diversificati durante l’anno e creare occasioni di promozione del paese».

I prodotti

Un fine settimana nel quale sono stati aperti i cortili, accesi i forni a legna dove le sapienti mani delle massaie hanno preparato “su pani fattu in domu”. Prima il profumo e poi l’assaggio delle diverse varietà tipiche della tradizione: “su coccoi”, “sa pezzida”, “su civraxu”, “su tureddu”, “sa moddixina”, “suppas” e “su pani indorau”. «Faccio il pane sin da piccola, me l’ha insegnato mia mamma e dopo che mi sono sposata ho proseguito – afferma Rosaria Ledda, custode della tradizione del pane tipico di Villaurbana – Ho il forno a casa, per noi il pane ha un significato grande: in passato sfamava la famiglia, adesso ha un valore anche per la qualità. La tradizione rimane e ho cercato di tramandarla ai miei figli». Il pane sarà grande protagonista anche a novembre. Il 12 con “Forni aperti”, evento internazionale al quale prenderà parte lo chef pluristellato Bruno Barbieri, in una giornata dedicata a un contest che metterà a confronto le specialità degli artigiani del pane provenienti da diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo. I forni ospiteranno i laboratori dei panificatori del luogo e dei “colleghi” provenienti da Grecia, Cipro, Africa, Sicilia, Calabria e Puglia. Il 19 chiusura con Flavio Soriga e Luciano Marrocu, per la presentazione del libro “Tutta la storia della Sardegna in un’ora”. «Pensiamo che anche questi eventi – conclude Pireddu – possano essere molto partecipati».

RIPRODUZIONE RISERVATA