Cocco vicino al successo 

Si avvicina l’incoronazione di migliore dell’Eccellenza per Fabio Cocco. Il fantasista della Nuorese ha cinque punti di vantaggio su Marco Cabeccia, difensore del Latte Dolce, quando alla fine della stagione mancano sei giornate. È a un passo dal succedere all’ex del Monastir Yann Fangwa, ora tesserato col Lamezia. Domenica scorsa la squadra barbarcina ha ritrovato la vittoria alimentando le speranze di salvezza e Cocco, capitano e leader, è stato protagonista realizzando anche una rete. Così ha ottenuto il 28esimo punto stagionale da parte degli allenatori avversari. «Sono contento», dice il giocatore, «cerco di fare il massimo per la mia squadra. La vittoria contro il Sant’Elena ci permette di sperare almeno nei playout. Lotteremo sino alla fine».

All’inseguimento

Avanza anche Cabeccia ma il distacco appare incolmabile per il forte difensore col vizio del gol, autore infatti di una doppietta nella trasferta di Arbus. Per il giocatore ex Venezia, Reggiana e Crotone le preferenze sono 23. Non resta che la lotta per il podio per l’attaccante del Bosa Jeffrey Imoh e il capocannoniere del torneo Ryduan Palermo (Villacidrese), che hanno ottenuto il 20esimo voto.

Il gruppo A

Più in bilico i titoli da assegnare nei tre gironi di Promozione. Anche qui sono sei le giornate che mancano al termine. Nel girone A il leader è Michel Milia, esterno basso di sinistra del Villamassargia, che sta disputando una grande stagione. Ha 16 punti e alle spalle un avversario pericoloso a quota 15: l’attaccante e capocannoniere del girone con 20 reti Andrea Iesu, che sta trascinando il Villasimius verso l’Eccellenza.

«Mi fa piacere avere ottenuto tutte queste preferenze», dice Iesu, «so di dover ancora lavorare per migliorare. Ho tanto da apprendere. La squadra deve stare concentrata, l’obiettivo è vicino ma non bisogna abbassare la guardia. Abbiamo un ottimo gruppo e questo permette di esaltare la qualità dei singoli. Mister Prastaro è una garanzia».

In terza posizione il centrocampista Marcello Angheleddu che a Guspini sta ricoprendo, con ottimi risultati, anche il ruolo di allenatore. Sono 13 i voti ottenuti dall’esterno alto del Castiadas Stefano Mura.

Il gruppo B

Nel girone B, il centrocampista dell’Idolo Antonio Pili ha accumulato un buon margine: 18 voti contro i 18 dell’immediato inseguitore Marco Boi, attaccante del Tortolì. Un gradino sotto l’ex del Muravera Pablo Guillermo Sanchez, oggi all’Atletico Bono). «Non posso che essere felice », dice Pili, «lo sono ancora di più per quanto sta facendo la squadra. Occupiamo la seconda posizione. La società ha come obiettivo stagionale far crescere i giovani e lo sta facendo».

Il gruppo C

Nel girone Nord continuano a incamerare voti Domenico Saba dell’Usinese e Patrick Caetano Ferreira del Coghinas. Ne hanno rispettivamente 18 e 17.

In terza posizione, con 15, ci sono Gian Carlo Bombagi (Porto Torres) e Fabio Nuvoli (Sennori).

