Cocco va all’opposizione 

Al Comune di Nuoro implode la maggioranza. Italia in Comune del presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, dopo la seduta di lunedì in cui l’amministrazione è stata salvata da due esponenti eletti col centrodestra, va all’opposizione. Lo fa accusando Soddu di «abigeato consiliare in nome di legami parentali e amicali». La rottura definitiva dopo un botta e risposta tra forze politiche che sostengono la coalizione civica, ormai monocolore, e tutte le altre che chiedono il voto.

La nuova maggioranza

Dopo “Ripensiamo Nuoro” e “Un’altra Nuoro”, è Italia in Comune che attacca Soddu e passa ufficialmente in minoranza. «Avevamo chiesto un tagliando per verificare lo stato dei lavori di importanti infrastrutture per la città – attacca la coordinatrice Marilena Roych -: a tutt'oggi sono chiusi il mulino Gallisay, l’Artiglieria, l’Anfiteatro, il Centro Intermodale, la galleria di Mughina, è dismesso il Tribu e sono state svendute Università e biblioteca Satta. Per tutta risposta abbiamo ricevuto la revoca dell’assessora Eleonora Angheleddu. Nel frattempo, Soddu mercanteggiava il soccorso di FdI e del Psd’Az e ha proseguito la sotterranea opera di abigeato consiliare in nome di antichi legami parentali e amicali». Per la Roych «Soddu ha tradito il mandato degli elettori e dato vita a una maggioranza bicolore: il nero FdI e il grigio del Psd’Az. Il progetto iniziato del 2015 è fallito, non ci rimane che chiedere scusa a chi abbiamo chiesto il voto. Vigileremo su questa maggioranza posticcia» che Italia in Comune definisce «arrogante» e protagonista di «un’inconcludente esperienza amministrativa». Anche dal circolo Catte dei socialisti, Antonio Cavada accusa Soddu: «La gestione monocratica del sindaco ha snaturato in partenza lo spirito della cittadinanza che lo elesse. La presenza in Giunta di due esterni, e pure di confessione politica avversa, fu il primo atto di tradimento».

I numeri

Nel centrodestra è FdI che prende posizione: «Pietro Sanna non appartiene a Fratelli d’Italia - precisa la coordinatrice, Laura Sanna -. Soddu è agonizzante, e la maggioranza si regge anche sulle contraddittorie posizioni di alcuni esponenti del centrodestra che noi non condividiamo assolutamente». Soddu infatti, può contare su 9 consiglieri del suo gruppo più i due fuoriusciti da Italia in Comune, Maria Boi e Gabriella Boeddu. Undici voti, più quello del sindaco. L’opposizione conta ora 10 consiglieri più due da considerare in bilico: pur nella minoranza, Viviana Brau del Psd’Az e Pietro Sanna (Cdx), nell’ultimo Consiglio, hanno garantito il numero legale. Facendo implodere la maggioranza.