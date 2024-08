Cocco pioniere del commercio con Magica 

Pioniere del commercio il nuorese d’adozione Giovanni Cocco. Nato nel 1919, è la sesta Rondine d’oro 2024. A ritirare il premio conferito dall’associazione “Barbagia nel mondo” e dal Presidio turistico nuorese, con il patrocinio di Camera di commercio e Isre, il figlio Paolo. Cocco inventò i grandi magazzini Ma.Gi.Co. Iniziò a lavorare a soli 10 anni in una bancarella a Cagliari. D’estate sfruttava la domenica per vendere articoli per il mare nella spiaggia del Poetto. Il padre si ammalò gravemente quando aveva solo 14 anni. Giovanissimo, rinunciò al lavoro che aveva e dovette aiutare la madre che gestiva un negozietto di frutta e verdura. Iniziò il commercio ambulante nei paesi vicini a Cagliari con una bicicletta e due ceste. Grazie alle sue capacità commerciali riuscì ad acquistare una Balilla che trasformò in mezzo per il suo lavoro. Riuscì ad acquistare altre auto usate, insieme ai fratelli espanse l’attività a Carbonia, ad altri centri in crescita e cominciarono a frequentare anche Nuoro, che poi Giovanni scelse per tutta la vita. Qui, nel 1959 aprì il negozio in pieno centro, in poco tempo, cambiando più volte sede, crea il primo grande magazzino in città: Ma.Gi.Co (Magazzini Giovanni Cocco). Muore nel 1998 lasciando un grande segno nell’imprenditoria sarda. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA