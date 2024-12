Cocco: «Ottanta, voglia di discoteche» 

Marcello Cocco, boomer, giornalista, collega, amico. Perché hai deciso di scrivere un libro rinvangando le notti discotecare degli anni Ottanta, nostalgia?

«Nessuna nostalgia, sono un boomer e me vanto: non ce la farei proprio a reggere i ritmi infernali di quegli anni. Mi piace pensare che la scintilla sia scoccata qualche anno fa, quando, a bordo di un pullman del Ctm, ho sentito il discorso di due coetanei che criticavano i giovani d'oggi. “Noi”, dicevano, “ci sapevamo divertire, questi invece...”. Ma è davvero così? E, appunto, ho deciso di riflettere, sorridendo, su quegli anni».

E allora si è perso o no qualcosa di quelle notti del sabato sera?

«Credo soltanto una cosa: dal punto di vista musicale abbiamo vissuto una stagione irripetibile».

C’era già la malamovida?

«Direi di no. Al massimo, come racconto, noi liceali venivamo presi a calci nel sedere da chi sarebbe voluto entrare nei nostri locali ma gli era impedito. Non c’era malamovida ma c’era qualcosa di peggio: fa male ammetterlo ma molti di noi erano classisti, sessisti e omofobi nonostante avessimo vissuto il ’77, l’equivalente alle nostre latitudini del ’68 francese».

Assemini, un nome, una garanzia notturna.

«La Las Vegas sarda, come la chiamavamo allora. A un certo punto, la cittadina ha ospitato sette discoteche e ci ha proposto personaggi iconici come i proprietari e gestori Priamo Casula, Tonino Scano e Luciano Mostallino».

Il 20 ottobre 1983 Madonna arriva al Biggest di Samassi per una puntata televisiva di “Disco Ring”.

«Incredibile il fatto che sia diventato un evento epocale soltanto qualche anno più tardi. In tanti sono andati al Biggest non perché c'era lei ma per potersi rivedere a Discoring. Poi si è trasformato in evento soltanto quando Madonna è diventata famosa: basandosi sui racconti dei millantatori, il Biggest quel giorno avrebbe accolto almeno diecimila persona».

Esagerati!

«Eh, sì».

I dj, star di un’epoca. Chi ricordi nel libro?

«Sono certo che qualcuno se la prenderà perché non è stato citato: in fondo, mi è accaduta la stessa cosa quando ho scritto un articolo su L'Unione Sarda su questo tema. Comunque - e questa non è una captatio benevolentiae - non potevo non citare i dj del luogo che, per qualche anno, ha fatto di Cagliari la capitale del clubbing italiano. Due che sono diventati, poi, miei colleghi, uno è Andrea Massidda. Poi mi ha divertito raccontare anche quale è stata la discoteca dove ha esordito Sandro Murru. Ma qui non lo svelo».

Un’anticipazione?

«Ma poi non comprano il libro».

Giusto. Nel volume parli inoltre di brogli per l’elezione di una Miss Dettori, il liceo, che accadde?

«La storia è lunga, non a caso le ho dedicato un capitolo. Mettiamola così: la giuria popolare (ovviamente composta solo da maschi) stava votando ispirata solo dall'ormone. Gli organizzatori sono intervenuti per riportare le cose a posto. Per altro, alla gara aveva partecipato, in maniera inconsapevole, anche Valeria Marini».

Come inconsapevole?!

«Gli organizzatori di Miss Dettori raccoglievano i voti senza preoccuparsi troppo del consenso delle dirette interessate. Non era stata ancora inventata la privacy».

Ci saranno presentazioni a breve?

«In questi giorni, sono in giro per librerie per qualche firmacopie. Forse, all’inizio di gennaio, faremo una presentazione in grande stile in una location (lo so, i miei maestri mi rimprovererebbero per l’uso di questo termine: perdonatemi) ricca di fascino e di ricordi. Ma, per ora, non svelerò il luogo neanche sotto la peggior tortura».

