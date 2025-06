Cocco nuovo allenatore del Selargius 

È Federico Cocco il nuovo allenatore del Selargius (Promozione). Lo annuncia il direttore sportivo Denis Fercia: «Ho deciso di puntare su Federico perché oltre al carisma e alla personalità ha le competenze e la maturità per portare avanti il nostro progetto». Subentra a Franco Giordano. Cocco, classe 1979 e fratello maggiore di Andrea, bomber del Monastir ed ex Cagliari e Verona, nelle ultime due stagioni è stato vice allenatore al Carbonia.

Un passato da portiere, ha appeso i guanti prima di iniziare l’avventura nel nuovo ruolo. La carriera da giocatore è iniziata nelle giovanili del Cagliari con compagni quali Emiliano Melis, Davide Carrus, Enzo Maresca. Poi ha giocato in Eccellenza con Sinnai, Carloforte, Selargius, Ferrini e Teulada. Per quanto riguarda la rosa, il diesse Fercia ha confermato Roberto Salis, Fabio Murtas, Stanislao Lepore, Matteo Cannas, Enrico Campus, Paolo Berti, Mattia Felleca, Riccardo Porta e Gianluca Reginato. Non ci saranno Gabriele Pancotto e Gianluca Mainas, che andrà al Sarroch per motivi di lavoro.

Dopo cinque stagioni Roberto Ibba, presidente del Barisardo, è intenzionato a lasciare. Ci sarebbe una trattativa avviata con imprenditori locali ma non è da escludere l’interesse di società disposte ad acquisire il titolo. Ibba aveva preso la squadra in Prima categoria ottenendo due promozioni. Nel massimo campionato regionale negli ultimi due anni la squadra biancazzurra ha centrato la salvezza.

Altre due conferme per il Calangianus. Restano nella prossima stagione i giovani e validissimi difensori Gabriele Asara (2004) e Valerio Secci (2003). Il vice del tecnico Simone Marini sarà ancora Graziano Rotelli.

L’attaccante Nicolàs Capellino (1989) continua la sua avventura all’Iglesias e la società del presidente Giorgio Ciccu gli affida pure la guida dell’Under 19. Sarà affiancato da Francesco Cogoni, che arriva dai Giovanissimi. La Villacidrese, dopo la separazione col tecnico Alberto Piras trasferitosi all’Arzachena, corteggia Diego Mingioni, giovane emergente che ha fatto benissimo col Carbonia. Anche l’Atletico Cagliari è alla ricerca di un tecnico che possa sostituire Tonio Madau, accasatosi al Sant’Elena. La scelta del sostituto potrebbe essere interna. I nomi sono quelli di Daniele Cortis e Giampiero Poddie. Richieste per Daniele Porcu, la scorsa stagione a Terralba.