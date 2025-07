Cocco, l’applauso degli operai 

Sono saliti tutti sull’altare durante la messa: un omaggio al loro datore di lavoro al quale hanno tributato un lungo applauso seguito poi quello della chiesa e della Piazza gremita. Così Settimo San Pietro ha dato l’ultimo saluto a Sandro Cocco, 65 anni, morto domenica scorsa dopo l’incidente di lavori del giorno prima a Villasimius. Con l’emozione che si tagliava a fette, il parroco di Settimo San Pietro don Giuseppe Orrù ha celebrato ieri sera la messa ricordando soprattutto la figura di quest’uomo-imprenditore che è riuscito a mettere su una grossa azienda nel settore delle impermeabilizzazione e della coibentazione.

«Sandro – ha detto il parroco commosso – è andato via così, in un attimo, lasciando tanto dolore e bellissimi ricordi di vita, serietà, onestà e impegno. Tutte virtù che gli hanno consentito di mettere su una bella azienda grazie anche all’amore e alla professionalità dei suoi operai che lui chiamava i suoi ragazzi».

Già, proprio così. Sandro Cocco ha messo su una impresa conosciuta in tutta la Sardegna che non si è mai fermata e che anzi è cresciuta nel tempo: oggi il direttore generale è il figlio Alessandro, il direttore tecnico è l’altro figlio, Stefano, tutti stretti alla mamma Teresina. La tragedia è di sabato scirso. Sandro Cocco, in pensione, ma amministratore dell’azienda di famiglia, si è recato a Villasimius per rifinire il lavoro di impermeabilizzazione della veranda di una casa in costruzione. Ha acceso il cannello con la fiamma ossidrica ed ha iniziato il suo lavoro, quello che ha fatto per 50 anni. Forse a tradirlo è stato un malore. La fiamma ha raggiunto l’uomo al volto, a una gamba e a una mano.

Le ustioni riportate sono apparse gravissime, tanto che i sanitari del 118 hanno sollecitato l’arrivo dell’elisoccorso. Del ferito si sono poi occupati i sanitari del centro per grandi ustionati di Sassari che per diverse opere si sono prodigati attorno al suo capezzale cercando di fare il miracolo. Sandro Cocco è morto all’alba di domenica, con la notizia subito arrivata a Settimo suscitando grandissimo cordoglio. Ieri i funerali.

