Cocco lancia il Villasimius «Società e rosa di qualità» 

Il Villasimius è pronto a presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione di Eccellenza. «Sarà un campionato molto difficile, con tante squadre attrezzate», dice il tecnico Federico Cocco. «Anche la neopromossa Bonorva sta costruendo una bella squadra. Bisognerà poi vedere la Villacidrese, che verrà ripescata e allestirà una formazione competitiva, e capire il destino dell’Ilvamaddalena, che spera ancora in un posto in Serie D. Senza dimenticare Uri, Iglesias, Tempio e Taloro».

Sul suo Villasimius, Cocco non ha dubbi: «Siamo una squadra di qualità», continua l’ex allenatore del Selargius, «che può far bene, anche se nel calcio contano tante componenti. Dalla nostra abbiamo una società forte, che ci mette a disposizione tutto il necessario. La rosa è un giusto mix di giovani ed esperti. Sono fiducioso. Per me è un banco di prova in questa categoria, da primo allenatore».

Cocco, in Eccellenza, ha giocato da portiere con Sinnai, Carloforte e Selargius. «È un campionato superiore rispetto alla Promozione, non sarà facile. Sarà bello confrontarsi con tecnici come Filippi, Concas, Piras, Porcu e Paba». Sarà una compagine votata all’attacco: al tecnico piace giocare con il trequartista.

La dirigenza ha ingaggiato altri due giocatori: il difensore Marco Piras, dalla Ferrini Cagliari, e il centrocampista Renato Piga (classe 2007), ex giovanili del Cagliari. La preparazione partirà il 10 agosto all’Is Casas di Villasimius. Probabile un’amichevole il 22 contro Monastir o Castiadas.

Cocco spende infine due parole sul Carbonia, che ha rinunciato all’iscrizione: «Ho svolto il ruolo di vice a Carbonia, dove ho casa dal 2008. Mi dispiace tantissimo, ma sono cose che possono succedere. La crisi economica del Sulcis ha inciso anche sul calcio, che si riflette sul tessuto economico. Spero si crei qualcosa di importante per tornare al più presto nelle categorie che gli competono».

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