Cocco lancia il Campo intelligente 

Non chiamatelo più Campo largo, ma Campo “intelligente”. Nel centrosinistra inizia il dibattito tra su comunali e scelta del sindaco, con il consigliere regionale Sebastian Cocco, (Insieme per Todde) che chiede coesione e “intelligenza” politica. Le primarie chieste dai partiti minori rimangono un tema, ma non l’unico. Roberto Deriu, consigliere nuorese e capogruppo Pd in Regione, parla della necessità di: «Fondare il Campo largo a Nuoro», mentre Cocco, nome e lista più votata alle regionali in città non rivendica l’esclusiva scelta sul candidato. «Quando una squadra ha le idee chiare su cosa fare, i volti e i nomi arrivano e saranno condivisi. Quando verranno portate le proposte nel tavolo che chiamerei Campo intelligente, dobbiamo avere l’acume di trovare una figura che risponda a dei requisiti ammainando le bandiere».

Unità

Cocco predica unità. «Lo dice uno che in teoria avrebbe diritto ad indicare il nome. Ma non lo faremo. Cediamo questo compito alla squadra di un Campo intelligente. Abbiamo la presidente della Regione nuorese e se arriva l’Et non ci sono più scuse per rilanciare città e territorio». Una visione simile a quella di Deriu: «Abbiamo constatato l’assenza di visione rispetto al reale problema della città, che non è un senso unico o un albero potato male, ma la perdita di ruolo come città di servizi. I servizi sono sempre servizi ad una produzione. E Nuoro non dispone più, nel suo territorio, di produzione industriali significative, caratterizzanti».

Quale futuro?

Cocco e Deriu parlano di visione. «Lo schema è molto semplice – dice Cocco – cosa dobbiamo fare per la città? Individuare tre o quattro cose fattibili misurabili, tra cui quello che pioverà su Nuoro del miliardo e 300 milioni che Governo e Regione mettono sull’Et, e affidare le chiavi del comune ad una persona capace». Le idee? «Chiudere le incompiute, lavorare sulle istituzione culturali, tenere pronta la città per l’Et. Nuoro perde mille abitanti all’anno dalla Regione studiamo una riforma che consenta di portare servizi, rendere effettiva la sede di Abbanoa, le presenze della Regione a Nuoro e nei territori centrali con la sede fisica di un assessorato come in Corsica, e riportare la scuola forestale». E la sanità? «Il punto è evitare la continua fuga di medici verso i poli Sassari e Cagliari». E se in questo Campo intelligente ci sia spazio per Andrea Soddu Cocco è telegrafico. «Ho letto qualcosa, e rispetto la volontà di Andrea di essere tornato a lavoro, sono contento per lui».

