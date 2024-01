«Cocco in cella in condizioni disumane» 

«Il nostro assistito si trova nella casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo, in una cella di pochi metri quadrati, situata al piano seminterrato della struttura penitenziaria, priva di luce diretta (presente solo una piccola “bocca di lupo”), umida, insalubre, senza riscaldamento ed acqua calda». L’avvocata Rosaria Manconi, che con la collega Herika Dessì difende Tomaso Cocco, il medico anestesista coinvolto nell’inchiesta “Monte Nuovo della Dda di Cagliari, è volata in Sicilia 13 gennaio per incontrare il suo assistito, trasferito otto giorni prima nel cuore della notte, nel carcere dedicato all’Alta Sicurezza.

La polemica

E ieri è esplosa la polemica, dopo la pubblicazione della notizia del trasferimento oltre Tirreno sia del primario dell’ambulatorio della Terapia del Dolore del Binaghi che di vari altri indagati, in carcere su ordine di custodia cautelare del gip Michele Contini. Per alcuni di loro, a vario titolo, i pm Rossana Allieri ed Emanuele Secci ipotizzano un’associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata sia a compiere reati contro la pubblica amministrazione che per favorire la latitanza di Graziano Mesina, poi catturato dal Ros dei Carabinieri. Gravi indizi che, però, il Tribunale del Riesame ha già ritenuto non sussistenti. Secondo quanto riferisce il difensore, Tomaso Cocco, dopo il trasferimento, non ha potuto comunicare con famiglia e avvocati. «Nonostante il provvedimento reso dal Riesame - prosegue il legale - che ha escluso la sussistenza del reato di mafia e dell’associazione segreta, nessuno aveva avviato la procedura di declassificazione. In nostro assistito, senza ragione, risulta sottoposto al regime carcerario di Alta Sicurezza ed a tutte le restrizioni che ne conseguono».

La prostrazione

Gli avvocati sono preoccupati per le sue condizioni di salute. «Negli accertamenti clinici di routine», sintetizza l’avvocata Manconi, «alcuni valori sono risultati alterati. È apparso visibilmente provato dalle condizioni degradanti e disumane in cui viene costretto e dalle modalità di trattamento perseguite dall’attuale struttura penitenziaria, dove si trovano mafiosi veri». Tomaso Cocco sarebbe apparso provato, sia fisicamente che psicologicamente, tanto che gli avvocati hanno da subito iniziato una battaglia per riportarlo in Sardegna e farlo scarcerare.

Gli altri trasferimenti

Trasferiti anche alcuni degli altri indagati, tutti sottoposti al regime di Alta Sorveglianza: il commerciante Giuseppe Antonio Mesina (erroneamente indicato come il nipote di Graziano Mesina) è finito a Civitavecchia, Nicolò Cossu a Voghera, Giovanni Mercurio a Livorno. L’unico ancora in Sardegna è Tonino Crissantu (nipote di Grazianeddu) che da Sassari è stato spostato al carcere nuorese di Badu ‘e Carros. «Il trasferimento del nostro assistito», chiariscono gli avvocati Rinaldo Lai e Margherita Baragliu, difensori di Mesina, «ha di fatto reciso ogni contatto affettivo tra l'indagato e la moglie e le due figlie minori e ostacolato i maniera rilevante anche il diritto di difesa»

Le reazioni

«Il trasferimento dei detenuti in attesa di giudizio della cosiddetta inchiesta "Monte Nuovo", da una parte all'altra della Penisola, si configura come un atto di arroganza da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria», si legge in una nota di Maria Grazia Caligaris, referente di Socialismo Diritti e Riforme, «che non rispetta il principio della territorialità della pena, essendoci in Sardegna Istituti Penitenziari destinati come Tempio e Massama. Nel caso del medico Tomaso Cocco il trasferimento in Sicilia, appare come un accanimento, visto che il riesame aveva escluso la sussistenza dell'ipotesi di reato di associazione mafiosa». Sulla questione è intervenuta anche Irene Testa, garante regionale delle persone private della libertà. «Il trasferimento del medico dal carcere di Uta in Sicilia lascia basiti», si legge in una nota, «A fronte di un alleggerimento delle condizioni processuali, essendo venuto meno il reato di associazione, c’è stata una “compensazione” con l’aggravamento delle condizioni detentive».

