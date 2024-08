Cocco il grande colpo Il Monastir fa paura 

È sicuramente il colpo di mercato dell’estate. Il Monastir (Eccellenza) si è assicurato le prestazioni dell’ex bomber del Cagliari Andrea Cocco (classe 1986), la scorsa stagione al Trapani. Con i granata ha vinto il campionato di Serie D e si è aggiudicato il titolo di capocannoniere. Col Cagliari, Cocco ha esordito in Serie A, contro il Parma, il 21 dicembre 2005. Segnò la prima rete nella massima serie l’anno successivo contro l’Udinese. Nella stagione 2014-15, con la maglia del Vicenza, è stato capocannoniere in B con 19 reti. Si aggiunge agli acquisti di Sergio Nurchi, Stefano Sarritzu, Santiago Zurbriggen, Santiago Naguel, Fabio Porru, Riccardo Daga e Nicolas Madero. Confermato Riccardo Arangino. Il Monastir dovrebbe annunciare a breve l’arrivo di un forte centrocampista. Sarà sicuramente una delle favorite.

L’Iglesias blinda il centrocampista argentino Mauricio Bringas, nell’ultima stagione giudicato dagli allenatori tra i migliori del torneo. Rinnova anche il brasiliano Antonny Cancelleri.

Colpo del Bonorva (Promozione) che ha tesserato il bomber Giuseppe Meloni, la passata stagione all’Alghero. Il direttore sportivo dell’Arborea Massimo Sabiu ha tesserato il portiere Marco Sitiza (2006), ex Villacidrese, il centrocampista brasiliano Joao Paulo Di Paola (2000), ex Isola Capo Rizzuto e Città Dei Sassi Matera. L’attaccante Emanuele Cau (2003), reduce da un anno in prestito al Santa Giusta, fa ritorno alla Tharros. Il Terralba ha tesserato l’esterno basso di difesa Gioele Zedde, ex Castiadas, Villacidrese ed Iglesias.

L’Uragano ha confermato il tecnico Alberto Chessa che sarà affiancato da Gianni Roccotelli, responsabile dell’area tecnica, e dai collaboratori Riccardo Mingoia e Edoardo Usai.

