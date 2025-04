Cocco farfalla di bronzo ai Criteria di Riccione  

Sono cominciati bene i Criteria maschili per la Sardegna. La seconda parte della manifestazione nazionale giovanile di nuoto in vasca corta a Riccione, ha visto lunedì la prima medaglia per l’Isola. A conquistarla è stata il sassarese Gabriele Cocco (J1 della SportEr), terzo nei 50 farfalla con il tempo di 24”39, nuovo record sardo Juniores. Nella stessa gara, 25° Francesco Madonna (Olbia Nuoto) in 25”31. Tra i cadetti, invece, Salvatore Ciancilla (SportEr) ha chiuso 15° in 24”21.

Sempre nella prima giornata, in evidenza altri due giovani sassaresi, Tommaso Delogu (J1, Sport FullTime), quinto nei 400 misti in 4’26”24, e Mattia Rei (J2, SportEr) settimo nei 200 stile libero con un crono (1'48”26) che fissa il nuovo limite sardo per la categoria.

Ieri non sono arrivate altre medaglie, ma lo stesso Cocco si è confermato autore del risultato più interessante nella prova dei 100 farfalla Juniores 1: ha chiuso al settimo posto in 54”58, non lontano dal primato sardo di categoria di Samuele Congia. Con il 21° crono l’altro Junior sardo, Francesco Madonna (Olbia) in 56”52. Tra i Cadetti, Ciancilla ha invece nuotato in 53”74 per strappare la 15ª posizione. Nei 200 rana Ragazzi 2, 21° anche Michele Medved (Atlantide) in 2’23”28. Oggi la chiusura. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA