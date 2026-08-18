Cocco, dal campo alla panchina 

Sarà Andrea Cocco l’allenatore che guiderà la Villacidrese nella prossima stagione in Eccellenza. Il club gialloblù ha annunciato il nuovo tecnico, che si siederà per la prima volta in carriera su una panchina dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell’agosto dello scorso anno. Per l’ex attaccante cagliaritano si apre dunque un nuovo capitolo nel mondo del calcio, questa volta dall’altra parte della linea laterale.

Chiusa la sua ultima esperienza con il calcio giocato a Monastir, culminata con la storica promozione del club in Serie D, Cocco ha deciso di proseguire il proprio percorso nel calcio intraprendendo la carriera da allenatore. Nei mesi successivi al ritiro ha conseguito il patentino Uefa A insieme ad altri ex giocatori del Cagliari come Marco Mancosu e Sebastiano Pinna, ponendo le basi per il suo futuro in panchina.

Il passaggio

La scelta di partire dalla Villacidrese conferma anche lo stretto legame di Cocco con il calcio sardo. Dopo una lunga carriera da attaccante, vissuta tra Serie A, Serie B e categorie inferiori, l’ex centravanti cagliaritano avrà ora l’opportunità di mettere a disposizione della squadra la propria esperienza maturata sui campi. Un esordio che arriva subito in un campionato importante come l’Eccellenza, alla guida di una società storica del panorama regionale.

Cocco raccoglie l’eredità di Diego Mingioni, tecnico che nella passata stagione ha contribuito al raggiungimento del terzo posto in Promozione e alla conseguente qualificazione ai playoff. Il percorso della Villacidrese si è interrotto solamente in finale contro il Bonorva, ma il piazzamento ottenuto ha permesso ai gialloblù di chiudere la stagione in pole position nella graduatoria dei ripescaggi in Eccellenza.

Il ripescaggio

Una posizione rivelatasi decisiva nel corso dell’estate. Le esclusioni di Olbia e Carbonia dal campionato hanno aperto la strada alla Villacidrese, che è diventata l’ultima squadra a unirsi ufficialmente alla massima divisione regionale. Un ritorno in Eccellenza conquistato dunque attraverso il ripescaggio, ma che ora mette la formazione gialloblù davanti a una nuova sfida: affrontare un campionato di livello superiore cercando di confermarsi anche contro avversarie più strutturate.

La preparazione della Villacidrese è già cominciata. Lo scorso 5 agosto la squadra ha iniziato il lavoro fisico-atletico in vista della nuova stagione 2026-2027, dando ufficialmente il via alla prima annata di Cocco da allenatore. Le prossime settimane saranno quindi fondamentali per permettere al nuovo tecnico di conoscere il gruppo, definire le proprie idee di gioco e arrivare pronto all’inizio del campionato.

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