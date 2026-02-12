VaiOnline
Tennis.
Cocciaretto si ferma, Darderi ai quarti a Buenos Aires 

Si ferma nei quarti di finale l'avventura di Elisabetta Cocciaretto nel Wta1000 di Doha. A stoppare la marchigiana, 57 della classifica mondiale, è stata la lettone Jelena Ostapenko (24 Wta), che ha strappato 7-5, 6-4 il pass per le semifinali. In doppio, Sara Errani e Jasmine Paolini, numero 1 del tabellone, la spuntano 6-2, 1-6, 10-3 sulla spagnola Cristina Bucsa e sulla statunitense Nicole Melichar-Martinez e si qualificano per la semifinale, dove sono attese dalla coppia numero 4 del torneo, quella composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic.

Darderi nei quarti
Luciano Darderi (22 Atp, best ranking per lui) raggiunge i quarti di finale nell'Atp250 di Buenos Aires. L'azzurro di Villa Gesell, accreditato della seconda testa di serie, ha regolato 6-1, 6-3 il cileno Tomas Barrios Vera (114) e affronterà per un posto in semifinale il vincente del match tra l'argentino Juan Manuel Cerundolo (80 Atp) e lo spagnolo Pedro Martinez (94).

Carboni fa l'indiano
Lorenzo Carboni si ferma negli ottavi di finale dell'Atp50 Challenger di Chennai. Sul cemento indiano, il 20enne algherese (428 Atp) ha esordito vincendo 6-2 in 46' il primo set, per poi incassare il ritiro del suo avversario, il qualificato indiano Prajwal Dev (627). Ma negli ottavi, l'argentino Federico Agustin Gomez, numero 2 del tabellone e 196 al mondo, si è dimostrato un ostacolo troppo alto, imponendosi 6-3, 6-4.

